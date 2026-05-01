Abril Gordienko lució dos tesoros que la hacen sentir cerca de su mamá y su abuelita que ya están en el cielo

Abril Gordienko, la única diputada que tendrá el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la nueva Asamblea Legislativa, vistió en su primer día como legisladora un elegante vestido y dos tesoros que la hacen sentir cerca de su mamá y su abuelita, quienes ya fallecieron.

Ella contó con ilusión que siempre que las usa, lo hace en honor a las mujeres más significativas de su vida y a quienes ama profundamente, pese a que ya no están físicamente.

Abril Gordienko llevó dos tesoros a la Asamblea Legislativa (John Durán)

“El collar y los aretes de mi mamá y de mi abuelita, que me acompañan hoy desde donde estén. El vestido es de una diseñadora costarricense que se llama Francis Valet”, relató la legisladora.

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Metas claras y dispuesta a negociar

Gordienko dijo poco antes de entrar al plenario legislativo para el inicio de la sesión solemne del 1 de mayo, que tiene muy claras sus metas como diputada y que llega al Congreso dispuesta a negociar por el bien del país.

“Hay que ver la deuda del Estado con la Caja, hay que determinarla para poder resolverla y comenzar a hacer un plan de pagos. Hay que atender la educación, reactivar la economía porque confrontamos ahora una situación mundial muy complicada y debemos estar preparados para eso.

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La legisladora lució con orgullo las joyas que le recuerdan a la mamá y la abuelita. (John Durán)

“También debemos ayudar al agro, acompañarlo, ayudar a los pequeños emprendedores. Además, la ola de violencia realmente es preocupante y hay que atenderla con urgencia”, enfatizó.

La socialcristiana dijo, además, que para lograr buenos resultados en el Congreso, se necesita negociar y ella está más que dispuesta a eso.

“Claro, por supuesto, ¿por qué no? Yo espero que ellos estén abiertos al diálogo. Por mi parte estoy abierta a eso", aseguró.

Otras diputadas lucieron piezas sentimentales

Otras diputadas también aprovecharon este día especial para llevar en su ropa algunos objetos que les recuerdan a sus seres queridos.

Por ejemplo, la diputada oficialista Cindy Blanco utilizó unas perlas que le prestó una de sus mejores amigas. Además, en su cintura llevó un prendedor que le regaló su mamá.

Esta diputada vistió a su provincia, Cartago, de cabeza a pies, pues una estilista cartaginesa la peinó, el vestido negro que lució lo diseñó Mario Quirós, un cartaginés, y la orquídea que llevaba en el lado derecho del pecho es de una florería brumosa.

La diputada oficialista, Cindy Blanco, lució joyas que le prestó una de sus mejores amigas. La orquídea, el vestido y el peinado tienen sello brumoso. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Es un día muy representativo para la democracia costarricense. (...) Vengo muy entusiasmada porque vamos a hacer una Asamblea diferente, respetuosa y que va a cuidar mucho las diferentes ideologías de todas las personas”, dijo.

Por su parte, la oficialista Esmeralda Britton comentó que el diseñador Carlos Triana le confeccionó el vestido.

La expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS) lucía unas joyas con una piedra roja. Ella dijo que escogió este conjunto de cadena y aretes porque le gusta mucho el color rojo.

Esmeralda Britton lució un vestido negro. El peinado se lo hizo su estilista desde hace 20 años. (John Durán /La Nación)

Anna Katharina Müller llegó con un particular atuendo: un pantalón, una blusa y un abrigo largo que llegaba a sus pies. La exministra de Educación Pública y ahora diputada de Pueblo Soberano contó que el diseñador Mario Barboza le hizo el traje, que es de su estilo.

Ella combinó su atuendo con un collar de flores que le regaló su esposo y unos sencillos aretes que le regalaron cuando trabajó en Tayikistán, un país ubicado en Asia.

“Estuve trabajando allá en temas de elecciones y democracia y, cuando me vine, la comunidad me regaló estos aretitos. Son realmente muy sencillos, hechos a mano”, compartió Müller.

Anna Katharina Müller lució un collar que le regaló su esposo y unos aretes que le dio una comunidad cuando trabajó en Tayikistán. (Rafael Pacheco)

Marta Eugenia Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social y ahora diputada oficialista, decidió lucir sencilla, sin accesorios de valor.

“Soy simple; no me gusta complicar ni en la vestimenta porque sí creo que la atención debe estar en la persona y no en el traje”, indicó.

Marta Eugenia Esquivel decidió no lucir accesorios de valor sentimental sino que optó por lo simple. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El vestido se lo diseñó un grupo familiar de Palmares que se llama 21 de abril.

La diputada Claudia Dobles lució un vestido negro con detalles rojos, diseñado por Carla Rodríguez. Asimismo, lució una flor que le regaló una amiga.

“Es símbolo de nuestro cariño y amor por Costa Rica y la naturaleza. Procuro, hasta donde puedo, para los actos más importantes, utilizar diseño nacional porque crea trabajo aquí en Costa Rica”, contó.

Claudia Dobles lució un diseño nacional y una flor que le regaló una amiga. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Diputados rompieron protocolo

Los diputados Edgardo Araya y José María Villalta, de Frente Amplio, rompieron el protocolo, pues no lucieron una corbata, aunque vistieron traje.

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Esto es algo común con este partido, pues durante el periodo 2022-2026 los diputados frenteamplistas han roto el protocolo utilizando zapatos de otro color que no fuera negro, corbatín y chaleco.

El diputado José María Villalta rompió el protocolo al no usar corbata este 1 de mayo. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Duran)

La fracción frenteamplista mantuvo una reunión en la mañana previo al plenario; en ese momento, no quiso hablar con la prensa.