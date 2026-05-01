1° de mayo: surge la primera sorpresa en la nueva Asamblea Legislativa y no le gustó nada al oficialismo

A los pocos minutos de haber iniciado la sesión solemne del 1° de mayo en la Asamblea Legislativa, se dio la primera sorpresa del nuevo Congreso y no le gustó nada al oficialismo.

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habían anunciado que su intención es colocar en todos los puestos del directorio a miembros de su agrupación, pues para eso se necesitan 29 votos y ellos tienen 31 curules, pero la oposición dio la sorpresa al anunciar que se unirían y buscarían su propio directorio.

La sancarleña Diana Murillo fue la candidata a la presidencia de la opocisión. (John Durán)

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), fue quien solicitó un receso de 30 minutos para dar una conferencia de prensa en la que se dio a conocer la decisión.

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Él y los jefes de fracción del Frente Amplio, Coalición Ciudadana y la Unidad Social Cristiana anunciaron que llegaron a un acuerdo para luchar por una agenda común y para ello buscaría la presidencia del Congreso.

La diputada postulada para eso fue la liberacionista Diana Murillo.

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Yara Jiménez fue electa como la nueva presidenta del Congreso. (Asamblea Legislativa)

La sancarleña se mostró ilusionada y aseguró que acepta la responsabilidad de ser la postulante para la presidencia de la Asamblea Legislativa por parte de la oposición.

Por su parte, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) postuló a la desamparadeña Yara Jiménez como candidata a la presidencia, tal y como lo había anunciado.

Al final la ganadora fue Yara Jiménez, con un total de 31 votos; Diana obtuvo 26.