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Diputado de Liberación presentó el primer proyecto de ley de este período legislativo

El diputado Eder Hernández de Alajuela quiere un menor precio de todos los combustibles

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Por Eduardo Vega

A las 9:36 de la mañana del 1 de mayo, el diputado por la provincia de Alajuela, Eder Hernández Ulloa, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó el primer proyecto de ley de este período legislativo 2026-2027.

“Ley para aliviar el bolsillo de los costarricenses ante aumentos en el precio de los combustibles producto de crisis internacionales”, es el nombre del proyecto que se entregó en el departamento de Servicios Parlamentarios Unidad de Proyectos, Expedientes y Leyes.

El diputado Eder Hernández durante la presentación del proyecto de ley.
El diputado Eder Hernández de Alajuela quiere un menor precio de todos los combustibles. (Cortesía/Cortesía)

“El precio de los combustibles afecta directamente el bolsillo de los costarricenses. El impuesto único a los combustibles (IUC) supera el 100% del valor del combustible como tal.

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En el caso de la gasolina Súper ese impuesto es del 110% y en el de la Plus es de un 103,5% y en el diésel es del 50% siendo lo más caro después del propio diésel.

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De la fracción del Partido Liberación Nacional salió el primer proyecto de ley. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Quiero tres cosas: que se congele el IUC y que ya no se actualice cada tres meses (según la inflación), que este IUC se reduzca al 50% y la tercera, que se cree un protocolo para que los problemas de guerras en el mundo no golpeen tan fuerte los bolsillos del pueblo.

“Que no haya que esperar hasta seis meses para que se tomen decisiones en la Asamblea Legislativa con respecto al precio del combustible sino que se puedan tomar decisiones rápidas y siempre pensando en los que menos tienen”, asegura el diputado Hernández.

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La propia Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) explica: “Cuando un consumidor compra gasolina Súper en una estación de servicio, el 40% del precio final que paga por cada litro corresponde al impuesto único a los combustibles. Este porcentaje, en la gasolina Plus o regular es del 38%”.

El cálculo tarifario responde a los costos de adquisición internacional de combustibles que se incrementaron como resultado del encarecimiento del petróleo y de los productos refinados en el mercado global.
Para el nuevo diputado Eder Hernández, los combustibles en el país están por las nubes y deben bajar. (DALL•E/OpenAI)

El diputado alajuelense aseguró que su proyecto sí tiene claro que la hacienda pública recibiría menos dinero; sin embargo, no le ve gran problema porque asegura que los actuales precios ticos de los combustibles “están muy inflados”.

“Eso sí, que quede claro, no se afecta el ingreso que por este impuesto recibe la Universidad de Costa Rica, la Cruz Roja y las municipalidades”, aclara el diputado.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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