Mientras muchos niños crecieron soñando con castillos japoneses, samuráis y mundos mágicos creados en otros países, un liberiano decidió agarrar todas esas enseñanzas gamer y volverlas bien ticas: con gallopinto, leyendas de pueblo, sabaneros, vacas, taxis rojos y hasta el mismísimo Pisuicas.

Es Carlos Zhou Zheng, ingeniero en sistemas criado en San Miguel de Liberia, Guanacaste, quien está detrás de uno de los proyectos de videojuegos nacionales más curiosos y prometedores de los últimos años.

Videojuego, inspirado en leyendas de Costa Rica, pone a un toro sabanero a pelear contra el pisuicas (Cortesía/Cortesía)

El joven, con cédula cinco y orgulloso de sus raíces, lanzó un videojuego inspirado completamente en Costa Rica, donde un toro sabanero llamado Don Memo deberá recorrer las siete provincias buscando a su nieta Milagro, una vaquita que fue secuestrada por el Pisuicas.

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Es un claro recuerdo de una noticia de la que todo el país habló en el 2004 porque en una finca en San Pedro de Coronado se robaron una vaca y la metieron en un taxi. La vaca se llamaba María del Milagro y pasaba 250 kilos a la hora del robo. La Fuerza Pública logró recuperarla el mismo día del suceso.

De Liberia para el mundo de videojuegos

Durante la pandemia, llevó un curso de desarrollo de videojuegos y le pidieron hacer un proyecto con estilo pixel art, parecido a los juegos clásicos de los ochentas como Mario Bros, esos llenos de cuadritos que marcaron a toda una generación. Ahí fue cuando le vino la gran idea.

Carlos ama los videojuegos desde niño, también el arte de dibujar. (Cortesía/Cortesía)

“Siempre he amado mucho la cultura japonesa y ellos romantizan demasiado lo cotidiano: la comida, los barrios, los samuráis, las tradiciones. Entonces pensé: ¿por qué aquí no hacemos lo mismo? Nosotros tenemos tamales, gallopinto, leyendas, sabaneros, iglesias antiguas, el Teatro Nacional, el Fortín, las Ruinas de Cartago. Tenemos demasiadas cosas chivas”, recordó.

El abuelito que inspiró a Don Memo

Carlos empezó publicando ilustraciones ticas en redes sociales durante el 2021. Dibujaba snacks, gaseosas, memes nacionales, comidas y realidades diarias que conectaron rapidísimo con la gente. Incluso, asegura que ser daltónico terminó ayudándole a encontrar una estética muy particular.

“A veces uno cree que lo de afuera vale más, pero aquí tenemos demasiada identidad cultural. La gente empezó a compartir todo eso y el apoyo fue creciendo”, explicó. El videojuego como tal arrancó oficialmente el 9 de mayo del 2025.

Foto hermosa de Carlos junto a su abuelito Memo, quien le pasaba contando las leyendas ticas. (Cortesía/Cortesía)

La historia nació con aquellas leyendas que le contaba su abuelo Guillermo López Cerdas, un sabanero liberiano que pasaba las noches hablando del Cadejos, la Segua, la Llorona y el Viejo del Monte.

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“Mi abuelo Memo es el personaje principal, está inspirado completamente en él. Yo crecí sentado en una casita humilde, rodeado campo, escuchándolo hablar de leyendas costarricenses. Él era sabanero y muchas enseñanzas, personalidad y hasta rasgos físicos se los puse al toro. Es una manera muy sentimental de mantenerlo vivo”, dice con orgullo.

La temática del juego es bien tica. Don Memo vive tranquilo junto a su esposa y su nieta Milagro, hasta que aparece el Pisuicas y se roba a la nieta en un taxi rojo. Desde ahí comienza una aventura por las siete provincias enfrentando leyendas nacionales y recorriendo lugares inspirados en Costa Rica.

El toro Memo recorre las 7 provincias buscando a su nietica Milagro. (Cortesía/Cortesía)

Entre los personajes y criaturas que aparecerán está la Segua, el Cadejos, la Bruja Zárate, la Carreta sin Bueyes, el Padre sin Cabeza y el Viejo del Monte.

Trabajo de día, videojuego de madrugada

Carlos aseguró que todo lo arrancó completamente solo. Él mismo hacía animaciones, programación, arte y narrativa en las noches y madrugadas porque en el día trabaja 8 horas.

Con el paso de los meses logró crear un primer juego de prueba que sí se podía jugar y empezó a llevarlo a eventos, donde la reacción del público fue tan positiva que, incluso, empresas como Gollo y Dos Pinos terminaron apoyándolo con patrocinios.

De los primeros dibujos que hizo Carlos cuando era carajillo. (Cortesía/Cortesía)

De hecho, este 28 de mayo, a las 6 de la tarde en el Gollo Santa Ana Trade Center, fue presentado el juego del liberiano en un ambiente lleno de tradiciones ticas y otros amantes de los videojuegos.

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El juego de prueba gratuita estará disponible desde el 29 de mayo en Steam, plataforma digital para videojuegos de computadora. Cuando salga la versión completa podría costar unos 10 dólares.

Hasta por las eólicas se pasea el toro Memo, eso sí, sin soltar su machete. (Cortesía/Cortesía)

Gracias a esos apoyos pudo contratar un equipo con programador, artista suplente, músico, sonidista y hasta filólogo. Esperan tenerlo listo en octubre de este año.

Este tipo de ilustraciones de productos ticos gustan mucho en redes sociales. (Cortesía/Cortesía)

“Han pasado cosas que jamás esperé y eso ha sido demasiado motivador. Lo más bonito es ver que la gente sí se emociona viendo representada la cultura tica en un videojuego. Eso me hace sentir que todo este esfuerzo vale la pena”, finalizó.