¿Quiere estudiar el Bachillerato Internacional? Liceo de Poás abre 40 becas

El Liceo de Poás está ofreciendo 40 becas para estudiantes que deseen formar parte del programa del Bachillerato Internacional (BI).

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Este programa está dirigido a estudiantes que están cursando décimo año. Para participar, deben aprobar el proceso de admisión.

El Bachillerato Internacional es un programa de dos años que se cursa durante undécimo y duodécimo año. Durante este periodo, los estudiantes reciben una formación preuniversitaria de alta exigencia académica y reconocimiento internacional.

El Liceo de Poás inició el proceso de admisión para el programa del Bachillerato Internacional. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, tienen la oportunidad de trabajar en grupos reducidos, generalmente de entre 12 y 15 alumnos, lo que permite una atención más personalizada.

“El diploma es ampliamente valorado y reconocido en numerosos países, lo que facilita el acceso a oportunidades educativas en el extranjero”, dijo Pablo Molina, docente de inglés en el Liceo de Poás y funcionario del programa.

Además de recibir el título del BI, los estudiantes también obtienen el diploma de Bachillerato de Educación Media nacional.

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Estudiantes podrán fortalecer su inglés

Por medio de este programa, los alumnos podrán fortalecer las competencias de investigación, análisis crítico, redacción académica, gestión del tiempo y resolución de problemas.

De hecho, durante este programa, los estudiantes realizan una investigación independiente que les brinda una experiencia valiosa para futuros estudios universitarios.

También pueden fortalecer el idioma inglés; en muchos colegios se realizan actividades y evaluaciones en esta lengua.

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El Bachillerato Internacional promueve el rendimiento académico, el compromiso social, la creatividad, la actividad física y el crecimiento personal mediante experiencias como CAS (Creatividad, Actividad y Servicio), según Molina.

Los estudiantes que obtienen buenos resultados en el BI podrán tener créditos, reconocimiento académico o ventajas de admisión por parte de universidades nacionales e internacionales.

Si usted quiere más información sobre el proceso de admisión al programa del Bachillerato Internacional, puede contactar a la encargada, Jessica Gatgens, al número 8893-5735.

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