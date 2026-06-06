¿Va al Mundial 2026? Esto recomienda el INS para protegerse durante el viaje

¿Va a ir a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá o México? Si es así, debe tomar en cuenta algo muy importante antes de realizar su viaje, pues esto le protegerá en caso de una emergencia.

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El INS señaló que en la Copa Mundial pasada, Catar 2022, atendió cinco casos de asegurados que necesitaron los servicios cubiertos por el seguro. En ese entonces, se atendieron enfermedades agudas como trastornos dentales, lesiones de meniscos, faringitis aguda, mialgias e infecciones agudas de las vías respiratorias superiores.

Estos inconvenientes fueron tratados y solucionados gracias al Seguro Viajero con Asistencias, el cual se convierte en una herramienta de respaldo ante enfermedades, accidentes, cancelaciones de viaje o pérdida de equipaje.

El INS recordó a los viajeros contar con un seguro para protegerse en caso de emergencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, durante las vacaciones de medio año de 2025, alrededor de tres personas por día requirieron asistencia médica o administrativa por medio del seguro.

Incluso, en Semana Santa de 2025 se gestionaron 141 casos relacionados con pólizas de viaje.

El INS informó que este tipo de seguro para viajeros se puede adquirir a través de su página web, las sucursales del INS, asesores de seguros o mediante una solicitud de llamada personalizada.

Esta póliza también se puede comprar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría previo a su viaje a Norteamérica.

La compra de este seguro representa una inversión con precios que van desde los $38, pero el monto varía según la duración del viaje y la edad del viajero.

El seguro se puede adquirir por un período máximo de 180 días y lo pueden contratar personas que viajan por turismo, negocios o estudios.

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Por otra parte, el INS comunicó que se eliminó el deducible de $100 en la cobertura de gastos médicos, lo que facilita el acceso a la atención sin costos iniciales para el asegurado.

Asimismo, se aumentó la renta diaria por hospitalización de $25 a $75 por día, con un máximo de $750.

Se puede adquirir el Seguro Viajero en las sucursales del INS o a través de su página web. También se puede comprar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se puede utilizar el seguro?

La póliza se puede utilizar cuando el asegurado se comunica de inmediato a través de un mensaje al número +54 9 116750-2557 (Wi-Fi Call) o ingresa al sitio web de asistencia para reportar la situación.

Si no se utilizó el seguro, puede solicitar el reintegro de los gastos incurridos, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en la póliza.

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