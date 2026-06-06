Relojería Julio Fernández se despide con emotivo mensaje tras 121 años de historia

La famosa relojería Julio Fernández envió un mensaje de agradecimiento a los clientes que los acompañaron durante 121 años.

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Hace un mes, este negocio anunció la triste noticia de que, después de una centenaria trayectoria, decidió cerrar sus puertas.

Afirmaron que el cierre no era por una quiebra ni insolvencia; sin embargo, no especificaron el motivo.

La relojería Julio Fernández anunció hace un mes el cierre de sus puertas. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernández)

Muchos clientes se entristecieron ante la noticia, pero tuvieron la posibilidad de llevarse algún artículo, pues la relojería anunció que, por el cierre, iba a liquidar toda la mercadería con un 30% de descuento.

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Con un corazón lleno de gratitud

Un mes después de la lamentable noticia, el negocio compartió un sentido mensaje para sus clientes en redes sociales.

“Hoy queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por estos 121 años de historia, esfuerzo, dedicación y acompañamiento. Ha sido un honor formar parte de este legado que ha dejado huella en tantas vidas y generaciones”, publicó.

La relojería Julio Fernández compartió en redes sociales un sentido mensaje de agradecimiento para sus clientes por los años compartidos y la confianza. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernández)

La relojería se despidió con el corazón “lleno de gratitud por cada persona, cada medio de comunicación que formó parte” del camino, así como por cada enseñanza compartida, cada momento vivido y cada recuerdo.

“Aunque cerramos una etapa, nos llevamos la satisfacción de haber sido parte de una historia extraordinaria. Gracias por la confianza, el apoyo y el cariño brindados a lo largo de todos estos años”, dijo.

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