Conocido local gastronómico de San Pedro sorprende a sus clientes al anunciar su cierre

El conocido mercado gastronómico La Gata, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, anunció que pondrá fin a sus operaciones este 31 de mayo, después de siete años de actividad.

Una decisión difícil para el establecimiento

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del lugar.

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“Después de un largo proceso de conversación y de evaluar la situación internamente entre el equipo administrativo, La Gata ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas de forma permanente este 31 de mayo.

Sus hamburguesas se hicieron populares en la zona. (La Gata Gastronómica/Instagram)

“Nos duele profundamente este escenario, pero en este momento es la mejor decisión para el establecimiento. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes nos visitaron y disfrutaron de los deliciosos platos que los cocineros callejeros prepararon con esmero”, explicó.

En su mensaje de despedida, los responsables del local agradecieron a quienes formaron parte de su historia, incluyendo a los artistas que se presentaron en la tarima y a las personas que compartieron distintos momentos relacionados con eventos deportivos y actividades especiales.

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El cierre será el próximo 31 de agosto. (La Gata Gastronómica/Instagram)

Los planes de sus propietarios

A pesar del cierre, los propietarios dejaron abierta la posibilidad de regresar a San Pedro en el futuro. Según explicaron a través de Santa Burguesa, marca que también forma parte del mismo grupo empresarial, actualmente concentrarán sus esfuerzos en fortalecer sus otras operaciones.

Por ahora, continuarán atendiendo al público en Mercado Capital, ubicado en Rohrmoser, así como en Mercado Raíces, en Santo Domingo de Heredia.