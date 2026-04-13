El restaurante hizo un anunció importante. captura (cap/captura)

El reconocido restaurante Mr. Boogie anunció el cierre de su local, una decisión que tomó por sorpresa a sus clientes habituales. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales mediante un comunicado en el que explican que es una pausa que forma parte de un proceso de evolución de la marca.

“Cerramos Los Yoses, pero no la historia. Mr. Boogie empezó como una dark kitchen, con una idea clara y muchísimas ganas. Y ustedes fueron parte de todo ese camino desde el inicio. Hoy hacemos una pausa para repensar, mejorar y llevar la marca a otro nivel.

“No se trata de desaparecer, se trata de hacerlo mejor. Gracias por cada visita, cada pedido y cada vez que eligieron Boogie. Volveremos”, informó el negocio.

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El impacto entre los clientes

El establecimiento, conocido por sus smash burgers, logró consolidar una comunidad fiel gracias a su propuesta gastronómica y su identidad de marca. La noche del domingo marcó la despedida temporal, cuando ofrecieron sus últimas hamburguesas antes de cerrar.

Mr. Boogie cierra en Los Yoses: la razón detrás de su inesperada pausa (Cortesía/Cortesía)

Mr. Boogie cierra en Los Yoses: la razón detrás de su inesperada pausa (Cortesía/Cortesía)

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En redes sociales, numerosos usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y nostalgia, destacando la calidad del producto y la experiencia ofrecida. Aunque la noticia generó incertidumbre, también dejó expectativas positivas ante un eventual regreso.