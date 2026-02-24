Fogo Rodizio se sumó a la iniciativa de La Casona de Laly con respecto a los therians

Durante el fin de semana, La Casona de Laly difundió un comunicado en el que informó que no permitirá el ingreso de therians a su establecimiento.

Este lunes, otro local se sumó a la postura y fue Fogo Rodizio, reconocido restaurante de carnes, el que hizo pública su decisión mediante una imagen en redes sociales.

Mensaje y reacciones

En la publicación se lee: “No se permite el ingreso de therians. Agradecemos su comprensión”. En la parte superior añadieron que se reservan el derecho de admisión.

El mensaje generó numerosas reacciones en redes, donde una parte importante de los usuarios aplaudió la decisión del local.

La tendencia de los therians, personas que se identifican como animales, ha cobrado fuerza en las últimas semanas a nivel internacional.