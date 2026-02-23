Restaurantes

Restaurante La Casona de Laly toma medida ante la tendencia de los therians

El restaurante La Casona de Laly fue claro con la decisión tomada

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Las personas que se identifican como therians continúan siendo tema de conversación pública, luego de que municipalidades y el Colegio de Veterinarios se refirieran al fenómeno.

En este contexto, ahora fue el restaurante La Casona de Laly el que emitió un mensaje dirigido a su clientela.

El comunicado del restaurante

“El restaurante La Casona de Laly informa a su distinguida clientela que, con el objetivo de preservar un ambiente familiar, ordenado y acorde a nuestro estilo de servicio, no se permitirá el ingreso al establecimiento con manifestaciones o caracterizaciones asociadas a la identidad ‘therian’”, señaló.

Therian en el parque de La Paz creado con IA. Foto: ChatGPT
Therian en el parque de La Paz creado con IA. Foto: ChatGPT (ChatGPT/IA)

Según explicó el establecimiento, la decisión responde a lineamientos internos relacionados con la convivencia, la imagen institucional y la comodidad general de quienes visitan el local.

Aclaraciones y derecho de admisión

El restaurante mencionó que respeta la dignidad de todas las personas y subrayó que la disposición no debe interpretarse como discriminación, sino como una norma interna.

“Nos reservamos el derecho de admisión conforme a la normativa vigente”, agregó.

La Casona de LalyRestauranteTheriansIngreso
