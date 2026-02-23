Restaurante La Casona de Laly toma medida ante la tendencia de los therians

Las personas que se identifican como therians continúan siendo tema de conversación pública, luego de que municipalidades y el Colegio de Veterinarios se refirieran al fenómeno.
En este contexto, ahora fue el restaurante La Casona de Laly el que emitió un mensaje dirigido a su clientela.
LEA MÁS: Aparece el primer therian que busca ser “adoptado” y provoca debate en redes
El comunicado del restaurante
“El restaurante La Casona de Laly informa a su distinguida clientela que, con el objetivo de preservar un ambiente familiar, ordenado y acorde a nuestro estilo de servicio, no se permitirá el ingreso al establecimiento con manifestaciones o caracterizaciones asociadas a la identidad ‘therian’”, señaló.
LEA MÁS: Este es el tajante freno que el Colegio de Veterinarios pone a therians en Costa Rica
Según explicó el establecimiento, la decisión responde a lineamientos internos relacionados con la convivencia, la imagen institucional y la comodidad general de quienes visitan el local.
Aclaraciones y derecho de admisión
El restaurante mencionó que respeta la dignidad de todas las personas y subrayó que la disposición no debe interpretarse como discriminación, sino como una norma interna.
“Nos reservamos el derecho de admisión conforme a la normativa vigente”, agregó.