Aduanas rematará artículos que no fueron reclamados como celulares de alta gama y electrodomésticos

El Ministerio de Hacienda anunció que esta semana el Servicio Nacional de Aduanas hará una subasta de mercancías en la Aduana Santamaría.

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La subasta se realizará por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Entre las mercancías hay celulares de alta gama, consolas de videojuegos y tabletas.

También destacan artículos usados como computadoras portátiles, cámaras, audífonos y electrodomésticos.

Las autoridades indicaron que estas mercancías fueron declaradas en abandono y, por eso, serán sometidas a remate.

El Servicio Nacional de Aduanas subastará mercancías que no fueron reclamadas por sus dueños. (Rafael Pacheco Granados/Foto por Rafael Pacheco.)

¿Cuándo se realizarán las subastas?

El remate en la Aduana Santamaría se realizará entre el 11 y el 15 de junio a través del sitio web de SICOP.

Para participar en la subasta, las personas interesadas deben registrarse en SICOP y cancelar el monto de anticipo correspondiente al 25% del precio de las mercancías de su interés, además de enviar la copia del comprobante.

Asimismo, los participantes deben contar con firma electrónica.

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Las autoridades aseguraron que el dinero que se recaude ingresará a la Caja Única del Estado.

Las ofertas se recibirán de forma electrónica y anónima, y se emitirán comprobantes electrónicos de las compras.

La subasta iniciará el 11 de junio. Los participantes podrán ofertar por el artículo de su interés hasta el 15 de junio. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Estos artículos estarán en subasta

El Ministerio de Hacienda publicó el detalle de los artículos que estarán en subasta a partir de la próxima semana:

Laptop MacBook Pro: 512.730 colones (valor aduanero), 66.654 colones (precio base).

Cámara marca Nikon: 218.629,39 colones (valor aduanero), 30.892,23 colones (precio base).

Laptop Lenovo ThinkPad: 158.961,66 colones (valor aduanero), 20.665,02 colones (precio base).

Tablet marca Apple: 99.373,07 colones (valor aduanero), 6.784,57 colones (precio base).

Mini katana de colección Demon Slayer: 22,78 colones (valor aduanero), 19,99 colones (precio base).

Procesador de alimentos: 31.014,04 colones (valor aduanero), 15.281,55 colones (precio base).

Discos LP y CD de George Michael: 52.976,30 colones (valor aduanero), 15.866,40 colones (precio base).

Lentes marca Ray-Ban: 29.377,15 colones (valor aduanero), 8.798,46 colones (precio base).

Monitor para computadora: 44.631,66 colones (valor aduanero), 21.991,36 colones (precio base).

Freidora de aire: 18.093,18 colones (valor aduanero), 8.915,05 colones (precio base).

Si usted quiere ver la lista completa de las mercancías, puede encontrarla en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en el apartado “Servicio Nacional de Aduanas”, específicamente en la sección “Subastas”.

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