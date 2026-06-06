¿Ganó algo? Estos fueron los números ganadores de los Chances de este viernes

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes el sorteo de Chances, en el que se dieron a conocer los números favorecidos.

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Pasadas las 7:30 p.m. se sacaron las bolitas correspondientes a cada premio.

Para este sorteo, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones, mientras que el segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero de 9 millones por emisión.

Pasadas las 7:30 p.m. se jugó el sorteo de Chances. De las tómbolas salieron varios números según el premio. (Captura de pantalla)

Estos fueron los números que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 96 , serie 300.

, serie Segundo premio: 45 , 913.

, Tercer premio: 05, serie 802.

En el sorteo del acumulado salió una bolita con dos millones de colones para el 41 con la serie 167.

¿Dónde se pueden cambiar los premios?

Si usted resultó ganador y tiene el pedacito o el entero en buen estado, puede acudir a las oficinas de la JPS para que le entreguen el dinero.

También puede cambiar el premio en algún banco autorizado o por medio de los socios comerciales de la JPS.

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En caso de que haya comprado el número en línea, la situación cambia, pues deberá esperar a que el dinero se vea reflejado en la cuenta bancaria que registró.

Para el sorteo de este viernes, el premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Este domingo habrá Lotería

La JPS realizará este domingo 7 de junio el sorteo de Lotería a partir de las 7:30 p.m.

Para este juego, el premio mayor es de 175 millones de colones por emisión.

El sorteo será transmitido a través de la página de Facebook de la JPS.

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