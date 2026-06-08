Lumaca pide nuevo aumento en el pasaje tras rechazo de Aresep

La empresa Autotransportes Lumaca volvió a solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un aumento en la tarifa de sus pasajes.
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Hace unos días, la empresa autobusera pidió un aumento de 430 colones en el pasaje, es decir, un cambio de 660 a 1.090 colones, lo que causó la molestia de muchos usuarios.
Mientras los usuarios se quejaron de la solicitud, la Aresep la rechazó, señalando que no era admisible; por lo tanto, la empresa debía mantener la tarifa vigente para la ruta 300 que brinda el servicio entre Cartago y San José y viceversa.
No obstante, Lumaca no se rindió y solicitó un nuevo aumento.
“Efectivamente, Lumaca volvió a presentar un estudio, pero se encuentra en fase de admisibilidad, porque se le deben revisar todos los documentos”, dijo la Aresep.
Este medio consultó a la empresa autobusera el motivo por el cual decidió presentar un nuevo estudio, pero al cierre de esta nota estamos a la espera de una respuesta.
La Aresep señaló que, según la ley, las empresas pueden presentar una solicitud tarifaria al menos una vez al año.
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¿Cuánto pide Lumaca de aumento?
La empresa autobusera solicitó esta vez un incremento del 64,75% en las tarifas, es decir, 450 colones.
Esto significa que, si la Aresep aprueba el estudio, el pasaje pasaría de 695 colones a 1.145 colones por pasajero, según Diario Extra.
De momento, se desconoce cuándo la Aresep emitirá una resolución sobre la nueva solicitud de Lumaca.
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