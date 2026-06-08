Lumaca pide nuevo aumento en el pasaje tras rechazo de Aresep

La empresa Autotransportes Lumaca volvió a solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un aumento en la tarifa de sus pasajes.

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Hace unos días, la empresa autobusera pidió un aumento de 430 colones en el pasaje, es decir, un cambio de 660 a 1.090 colones, lo que causó la molestia de muchos usuarios.

Mientras los usuarios se quejaron de la solicitud, la Aresep la rechazó, señalando que no era admisible; por lo tanto, la empresa debía mantener la tarifa vigente para la ruta 300 que brinda el servicio entre Cartago y San José y viceversa.

Lumaca presentó un nuevo estudio a la Aresep solicitando un aumento en la tarifa de sus pasajes. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

No obstante, Lumaca no se rindió y solicitó un nuevo aumento.

“Efectivamente, Lumaca volvió a presentar un estudio, pero se encuentra en fase de admisibilidad, porque se le deben revisar todos los documentos”, dijo la Aresep.

Este medio consultó a la empresa autobusera el motivo por el cual decidió presentar un nuevo estudio, pero al cierre de esta nota estamos a la espera de una respuesta.

La Aresep señaló que, según la ley, las empresas pueden presentar una solicitud tarifaria al menos una vez al año.

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¿Cuánto pide Lumaca de aumento?

La empresa autobusera solicitó esta vez un incremento del 64,75% en las tarifas, es decir, 450 colones.

Esto significa que, si la Aresep aprueba el estudio, el pasaje pasaría de 695 colones a 1.145 colones por pasajero, según Diario Extra.

De momento, se desconoce cuándo la Aresep emitirá una resolución sobre la nueva solicitud de Lumaca.

La Aresep indicó que la solicitud de Lumaca está en fase de admisibilidad.

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