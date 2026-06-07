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Guanacaste podría enfrentar una fuerte sequía: El Niño amenaza con reducir hasta un 50% las lluvias

Organismos internacionales prevén una alta probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos meses.

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Por Eduardo Vega

La posibilidad de una nueva sequía preocupa a expertos y autoridades costarricenses ante el avance del fenómeno climático El Niño, que podría consolidarse en los próximos meses y afectar con especial fuerza a Guanacaste, donde las lluvias podrían disminuir hasta en un 50%.

Las proyecciones de organismos internacionales y del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) apuntan a una realidad de menos lluvias y temperaturas más elevadas durante el segundo semestre del año.

El Niño podría traer gran sequía en Guanacaste y enlas regiones Caribe y Norte podrían recibir entre un 10% y un 15% más lluvia que el promedio. (GRACIELA SOLIS)

De confirmarse, las consecuencias impactarían directamente la disponibilidad de agua, la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos de la provincia, especialmente en los cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, La Cruz, Bagaces, Cañas, Abangares, Nandayure y Hojancha.

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Altas probabilidades de afectación

El climatólogo Ricardo Orozco, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), explicó que la Organización Meteorológica Mundial calcula un 80% de probabilidad de desarrollo de El Niño entre junio y agosto de este año.

Según los pronósticos, el Pacífico Norte sería la región más golpeada. Guanacaste podría registrar hasta la mitad de la lluvia que normalmente recibe durante la estación lluviosa, mientras que el Pacífico Central y el Valle Central tendrían reducciones cercanas al 40%.

10/03/2024 Guanacaste. El sol incesante y el fuerte calor de la estación seca en estos primeros meses del año se sienten con más intensidad en el Pacífico Norte donde, especialemente el ganado vacuno y los caballos la pasan muy mal pues los pastos de los potreros lejos de mostrarse frescos y verdes aparecen amarillos, quemados por las fuertes temperaturas. Cerca del mediodía los animales buscan la sombra de algún árbol, cuando la encuentran. Foto: Rafael Pacheco Granados
Guanacaste podría experimentar incrementos de hasta dos grados Celsius en la temperatura. (Rafael Pacheco Granados)

“Registrar un 50% menos de lluvias es un montón de agua menos”, advirtió Orozco al referirse al impacto que tendría sobre una región donde buena parte de la economía depende de actividades agropecuarias altamente sensibles a la disponibilidad del líquido vital.

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Ante esta realidad, las autoridades mantienen vigilancia constante y ya trabajan en planes para reducir el impacto que podría generar una de las temporadas más secas de los últimos años en Guanacaste.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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