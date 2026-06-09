Diputado José Miguel Villalobos le dio alcohol a su hijo a los 13 años para que “aprendiera a tomar”, IAFA reacciona

El diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), contó en el plenario legislativo que él le dio a su hijo una bebida alcohólica por primera vez a los 13 años, para que “aprendiera a tomar” con el papá.

Las declaraciones las dio mientras se discutía el proyecto de ley para permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte.

José Miguel Villalobos le dio alcohol a su hijo a los 13 años. (John Durán)

Villalobos está a favor de la iniciativa y por eso contó su experiencia como papá con el alcohol.

“En mi caso, para contarles mi experiencia, mi primer consumo de alcohol fue a los 22 años. Nunca había tomado una cerveza cuando era adolescente... A mi hijo le di alcohol para que probara cuando tenía 13 años, pruebe una cerveza y aprenda a tomar. Sepa tomar, que le enseñe su padre y le modere el consumo, y no que le enseñen sus amigos y lo dejen tirado en un bar. Y mi hijo casi no toma alcohol”, dijo Villalobos.

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Entre más se retrase el consumo, mejor

Al consultarle al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) si realmente es bueno darle alcohol a un muchacho de tan corta edad, la entidad fue enfática.

“No, por supuesto que es cero recomendable; en la evidencia está que nuestro cerebro se termina de desarrollar entre los 23 y los 25 años. Cuanto más yo pueda retrasar el consumo de licor, prevengo que exista algún tipo de trastorno por consumo de sustancias. Claramente, el consumo de alcohol es de las drogas más consumidas... Eso se va a relacionar con problemas de memoria, aprendizaje, control de impulsos, incluso la toma de decisiones de este chico.

“Entre más pueda retroceder el inicio del consumo, más factores protectores le estoy generando a nivel de desarrollo cerebral”, informó la doctora Karen Picado, especialista de Casa Jaguar del IAFA.

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José Miguel Villalobos cuenta que le dio la primera cerveza a su hijo a los 13 años

La gran responsabilidad de los papás

Al consultarle a la especialista qué hacer si un muchacho pide a sus papás probar el alcohol, ella dijo que lo más responsable es no ceder.

“Es que básicamente es donde entran mis responsabilidades como padre; se explica desde esa misma responsabilidad que tengo yo en generar esa protección con la persona menor de edad. Yo se lo explico desde que su desarrollo cerebral, incluso de órganos como tal, tiene un tiempo establecido para su desarrollo, en este caso entre los 23 y los 25 años.

“Si mi intención es generar una protección, pues evidentemente lo principal es eso, es generarle conciencia de que el consumo le va a generar este tipo de trastornos”, agregó la doctora.