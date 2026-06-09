Cotizada aerolínea abrirá una esperada y espectacular ruta hacia Guanacaste para fin de año

Continúan sumándose más rutas aéreas nuevas para fin de año. Los viajeros ahora podrán disfrutar del recorrido entre Nueva York y Guanacaste.

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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció que la aerolínea Delta Airlines abrirá la ruta entre la ciudad neoyorquina, ubicada al este de Estados Unidos, y la provincia guanacasteca, lo que incrementa la conectividad entre Costa Rica y Norteamérica.

La aerolínea iniciará operaciones a partir del 19 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

El ICT anunció que Delta Airlines operará la ruta entre la ciudad neoyorquina y Guanacaste. (ICT/ICT)

Vuelos se realizarán los sábados

El ICT informó que los vuelos, a bordo de un Airbus con capacidad para 194 pasajeros, se realizarán los sábados.

Esta ruta estará en servicio hasta el 10 de abril de 2027.

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“La apertura de esta nueva ruta de la línea aérea Delta desde Nueva York al Aeropuerto de Guanacaste incrementa la conectividad con nuestro principal mercado, Estados Unidos, y con una de las ciudades con mayor capacidad de atraer turistas a nuestro país, tanto neoyorquinos como pasajeros en conexión”, dijo Marcos Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo.

Los vuelos hacia Nueva York se realizarán los sábados. La ruta estará en servicio hasta abril de 2027. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esta operación se suma a las rutas desde Atlanta, Boston, Minneapolis y Detroit.

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