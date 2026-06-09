La búsqueda se complica: cinco personas siguen desaparecidas en altamar

Cinco personas continúan desaparecidas en altamar luego del vuelco de dos pangas ocurrido frente a las costas de Santa Cruz, Guanacaste, una emergencia que mantiene en alerta a las autoridades y a las familias de los afectados.

De acuerdo con la información preliminar, en uno de los casos viajaba una familia. Uno de sus integrantes logró sobrevivir tras aferrarse, aparentemente, a un galón de la embarcación mientras esperaba a ser auxiliado.

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Operativo se intensifica en Guanacaste para localizar a cinco desaparecidos en el mar. (MSP/MSP)

Dos emergencias en pocas horas

La primera alerta fue reportada a las 6:04 a. m. de este lunes en playa Negra, distrito de 27 de Abril.

Según las autoridades, una embarcación con cuatro personas se volcó en el mar. Tres ocupantes lograron sobrevivir, mientras que una persona permanece desaparecida.

Veinte minutos después, a las 6:24 a. m., se recibió una segunda alerta relacionada con otro vuelco.

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Sin embargo, este accidente habría ocurrido varias horas antes, alrededor de la 1 a. m., en un sector marítimo entre playa Tamarindo y San Juanillo.

En este segundo caso desaparecieron cuatro personas.

Oleaje complica la búsqueda

Las labores para ubicar a los desaparecidos se han vuelto cada vez más complejas debido a las condiciones marítimas adversas que enfrenta el Pacífico norte.

Las autoridades señalaron que la tormenta tropical Cristina continúa desplazándose hacia el noroeste de Centroamérica, generando fuerte oleaje y condiciones peligrosas para la navegación.

Estas circunstancias dificultan los recorridos de búsqueda y reducen la visibilidad en algunas zonas donde podrían encontrarse los desaparecidos.

Continúa la esperanza

Los cuerpos de rescate mantienen los esfuerzos para localizar a las cinco personas desaparecidas, mientras familiares esperan noticias sobre su paradero.

Las autoridades no han revelado de momento la identidad de las personas involucradas en ambas emergencias.