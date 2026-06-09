La tormenta tropical Cristina azotará a Costa Rica con fuertes aguaceros

La depresión tropical número tres evolucionó este lunes a la tormenta tropical Cristina, un fenómeno que se desplaza sobre el océano Pacífico y que mantendrá condiciones lluviosas sobre Costa Rica durante este lunes y martes.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el centro de Cristina se localiza aproximadamente a 280 kilómetros al noroeste de la costa de Guanacaste. Además, la Zona de Convergencia Intertropical permanece sobre el territorio nacional, favoreciendo la formación de nubosidad y lluvias en gran parte del país.

Cristina seguirá provocando fuertes oleajes (Cortesía/Cortesía)

Durante las últimas seis horas se registraron acumulados de lluvia entre 5 y 15 milímetros en distintas regiones.

Trayectoria e influencia

Los especialistas prevén que la tormenta continúe desplazándose hacia el noroeste de Centroamérica, paralela a la costa del Pacífico, sin representar una amenaza directa para el territorio nacional. Sin embargo, su influencia, sumada a otros factores atmosféricos, seguirá generando lluvias significativas.

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Para el resto de la noche se esperan aguaceros en el Pacífico y el Valle Central, con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros. En sectores costeros del Pacífico Norte y Pacífico Central podrían registrarse montos cercanos a los 100 milímetros.

Asimismo, en el Caribe y la Zona Norte continuarán los aguaceros acompañados de tormenta eléctrica.

Zonas en alerta

El IMN mantiene especial vigilancia sobre el Pacífico Central, Pacífico Sur y la península de Nicoya, debido a que estas zonas presentan altos niveles de saturación en los suelos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

También se advierte sobre condiciones de mar picado en aguas del Pacífico costarricense, por lo que se recomienda extremar las precauciones en actividades marítimas.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos, fuertes vientos y tormentas eléctricas.