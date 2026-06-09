El caso de Bryan “Tiquito” Vásquez revive historias oscuras que marcaron al deporte costarricense

A raíz de la reciente detención y liberación del exboxeador Bryan “Tiquito” Vásquez, quien figura como sospechoso de transporte de drogas, vuelven a colación los casos de otros deportistas que tuvieron problemas con la ley.

El esposo de la también boxeadora Hanna Gabriels quedó en libertad; sin embargo, deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras es investigado.

Las medidas dictadas por el juez fueron prohibición para salir del país, mantener un domicilio fijo y presentarse a firmar al despacho judicial cada 15 días.

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El exboxeador Bryan "Tiquito" Vásquez fue detenido por transporte de drogas. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

A continuación, un recuento de algunos futbolistas que tuvieron líos con la justicia.

Otros casos sonados

- Román Arrieta: A finales de octubre del 2018, el exguardameta San Carlos fue sentenciado a siete años de prisión tras aceptar los cargos por el delito de tráfico internacional de drogas.

Arrieta fue detenido el 12 de abril de ese año, luego de que una investigación determinara que tenía relación con un hombre y una mujer de apellidos Salazar Salas y Castro Morales, respectivamente.

- Rayner Robinson: El exdelantero de equipos como Saprissa, Herediano y San Carlos fue detenido en el 2018, acusado de transporte de drogas en el país.

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Fue condenado a nueve años de prisión, luego de que se comprobara que transportaba la droga hasta Guanacaste, junto con otros hombres, entre ellos un exoficial de la Policía Turística.

El exjugador del Herediano Rayner Robinson fue condenado por transporte de drogas. Foto: archivo.

- Steve Alexander Thompson Morera: El exatleta y exdirigente de la Federación Costarricense de Rugby fue condenado el año pasado por formar parte de una red internacional de narcotráfico liderada por dos ciudadanos de Países Bajos.

Fue condenado en España por colaborar con el envío de cocaína desde Puerto Limón hacia distintos puertos de España y Portugal.

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- Pablo Arboine: En noviembre del año pasado, el defensor del Deportivo Saprissa fue sentenciado, por el delito de lesiones culposas, en contra de un hombre de apellidos Quirós Bonilla.

Arboine se sometió a un proceso abreviado, por un accidente que ocurrió el 24 de diciembre del 2020, en ese cantón limonense.

Ese día, Arboine atropelló a Quirós y, a causa del incidente, Quirós Bonilla perdió la pierna izquierda. El incidente se dio cuando Pablo era jugador del Santos.

Pablo fue sentenciado a tres meses de prisión, pero se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, por un plazo de tres años. Es decir, no irá a la cárcel, pero si vuelve a cometer otro delito antes de ese plazo, sí deberá ir a prisión.

El exfutbolista Sergio Morales (de gris) fue condenado en Guatemala por agredir a un menor de edad. Foto: archivo.

- Sergio Morales: en julio del 2015, el exfutbolista fue condenado en Guatemala a cuatro años de prisión por maltrato a un menor, según informan medios de ese país.

Morales fue parte de un grupo de seis jugadores que le hicieron la “bienvenida” al novato Mario Humberto Rodas, quien entrenaba por primera vez con el Xelajú, club al que en ese momento pertenecía el tico.

Sin embargo, no estuvo en prisión ya que tuvo la oportunidad de pagar una fianza de $8.000 (₡3,6 millones, al tipo de cambio de hoy). En ese momento el futbolista militaba en el Xelajú de Guatemala.

- Heriberto “Chimi” Quirós: En el 2024, el exjugador de Cartaginés y Alajuelense fue sentenciado a 10 años de prisión, junto con otras cuatro personas, por los delitos de posesión, almacenamiento, transporte, suministro y venta de droga.

El exfutbolista formaba parte de una banda dedicada a comercializar cocaína en la Gran Área Metropolitana.

- Carl Davies: El exboxeador fue condenado en 1996 a nueve años de prisión por violencia doméstica. Estuvo en el CAI San José, ubicado en San Sebastián, y en el 2005 dejó la cárcel.