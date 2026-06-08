Dejan en libertad a Bryan “Tiquito” Vásquez tras ser detenido como sospechoso de transportar drogas

Las autoridades dieron a conocer importantes noticias relacionadas con el caso del exboxeador Bryan “Tiquito” Vásquez, quien fue detenido este domingo como sospechoso de transporte de drogas.

Trascendió que este lunes el Juzgado Penal de Heredia definió que Vásquez quedará en libertad; sin embargo, deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras es investigador.

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Las medidas dictadas por el juez fueron prohibición de salir del país, mantener un domicilio fijo y presentarse a firmar al despacho judicial cada 15 días.

20/2/2019. Tibas, Grupo Nacion. Retrato del boxeador, Bryan "Tiquito" Vasques por su proxima pelea en el Madison Square Garden. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

El Ministerio Público había solicitado que Vásquez fuera enviado a cumplir prisión preventiva, pero la solicitud no fue aceptada. De momento, se desconoce si la Fiscalía presentará una apelación.

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La Fiscalía Adjunta de Heredia dio a conocer que el exboxeador es investigado por los presuntos delitos de transporte de droga y legitimación de capitales.

Vásquez fue detenido la madrugada de este domingo en un operativo en San Isidro de Heredia, sobre ruta 32, donde dentro de un vehículo se ubicaron 72,9 gramos de aparente marihuana y 1.301.000 colones en efectivo.