Cruz Roja busca a cinco personas desaparecidas tras vuelco de dos pangas en Guanacaste

La Cruz Roja mantiene un amplio operativo en Guanacaste para tratar de localizar a cinco personas que permanecen desaparecidas tras el vuelco de dos pangas en el cantón de Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, ambos accidentes acuáticos ocurrieron pasadas las 6 a.m. de este lunes.

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El primer caso fue reportado en playa Negra, distrito de 27 de Abril, donde una embarcación tipo panga volcó con cuatro personas adultas a bordo.

“Tres de ellas lograron salir del agua y fueron valoradas en la clínica de Hacienda Pinilla, mientras que una persona permanece desaparecida”, indicó la Cruz Roja.

Ambos accidente acuáticos ocurrieron en Santa Cruz. Foto Archivo.

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Posteriormente, a las 6:24 a. m., se recibió un segundo reporte sobre otra panga que habría volcado entre playa Tamarindo y San Juanillo.

“En este incidente se reportan cuatro personas adultas desaparecidas”, agregó la Benemérita.

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La Cruz Roja destacó que mantiene recursos en la zona y coordina acciones con el Servicio Nacional de Guardacostas para las labores de búsqueda y verificación de la información relacionada con ambos eventos.

“Las condiciones marítimas en el sector son complejas debido al fuerte oleaje, por lo que continuamos evaluando la situación”.