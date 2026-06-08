Sucesos

Joven conductor sobrevive de milagro a lluvia de balazos desatada por sicarios en Desamparados

El muchacho de 25 años tuvo que ser llevado a un centro médico

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Por Adrián Galeano Calvo

Un joven conductor vivió una madrugada de horror este lunes, pues fue víctima de un atroz ataque a balazos.

De milagro, el muchacho sobrevivió a la lluvia de disparos; sin embargo, recibió varios balazos, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 3:50 a.m. de este lunes en la localidad de San Rafael Abajo de Desamparados, San José, específicamente en la urbanización Buenaventura.

En cuanto a la víctima, la Policía Judicial lo identificó como un joven apellidado Portugués, de 25 años.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El muchacho fue llevado en condición crítica al hospital. Foto: Cruz Roja Costarricense

“Al parecer, este hombre conducía un vehículo por el sector mencionado cuando, en apariencia, fue interceptado por una motocicleta desde la cual le dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

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La Cruz Roja fue alertada sobre un hombre herido a raíz del tiroteo, por lo que despacharon una ambulancia de soporte básico y otra de soporte de vida.

En el sitio, los paramédicos atendieron al muchacho y lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

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De acuerdo con los investigadores que atendieron el caso, el joven presentaba impactos de bala en el pecho y los brazos.

De momento, las autoridades no han determinado cuál sería el móvil detrás de este ataque.

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Conductor baleado Desamparados
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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