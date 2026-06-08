Detienen a sospechoso de asesinar cruelmente a hombre cerca de transitada parada de buses en San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer cómo habría ocurrido el sangriento homicidio que causó conmoción cerca de una transitada parada de buses en San José.

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De acuerdo con las autoridades, el crimen sucedió pasadas las 7 p.m. en la avenida 7, entre calles 0 y 2, cerca de la terminal de autobuses de Coronado.

En cuanto al ahora fallecido, la Policía Judicial indicó que hasta el momento no ha podido ser identificado; mientras que la Cruz Roja solo señaló que se trataría de un hombre de 30 años.

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La discusión entre ambos hombres tuvo un fatal desenlace. Foto archivo. (Rafael Murillo)

Sobre la dinámica de los hechos, el OIJ señaló que, al parecer, todo se dio a raíz de una discusión que el ahora fallecido tuvo con otro sujeto.

“Al parecer, el ofendido se encontraba en vía pública cuando se dio una discusión con otro hombre y este último, en apariencia, sacó un arma blanca y lo hirió en una ocasión”, indicó el OIJ.

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La Cruz Roja fue alertada sobre el ataque, por lo que despacharon personal paramédico al sitio, pero cuando estos llegaron ya no había nada qué hacer por el hombre, quien falleció a consecuencia de una puñalada en el pecho.

Minutos después del sangriento ataque, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener al presunto agresor, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.