Sucesos

Impresionante imagen muestra cómo carro quedó montado sobre cable que sostiene poste en Cartago

Afortunadamente ninguno de los ocupantes del carro resultó herido

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Por Adrián Galeano Calvo

Una impresionante foto que circula en redes sociales muestra cómo un carro, por razones que no son claras, quedó prácticamente montado en uno de los cables de acero que sostienen un poste.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron pasadas las 6 p.m. en la provincia de Cartago, específicamente en la localidad de El Carmen.

El carro quedó prácticamente montado sobre el cable de acero. Foto Cortesía.
El carro quedó prácticamente montado sobre el cable de acero. Foto Cortesía. (cortesía/El carro quedó prácticamente montado sobre el cable de acero. Foto Cortesía.)

La versión preliminar que ha trascendido señala que, en apariencia, el conductor del carro, por razones que se desconocen, perdió el control del vehículo y al salirse de la carretera terminó por subirse a dicho cable.

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Milagrosamente el vehículo no se volcó, pero sí dejó una curiosa imagen, pues el carro quedó con sus llantas delanteras prácticamente en el aire.

Los cuerpos de emergencia atendieron el incidente y ayudaron a la pareja que viajaba en dicho carro, que no pudo bajarse por sus propios medios.

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Pese a lo aparatoso del accidente, ninguna persona resultó herida.

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Carro accidente Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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