Querida enfermera de Pérez Zeledón es la víctima de atropello en el que conductor dio positivo a alcoholemia

La muerte de Deydalia Meza Fonseca, de 65 años, ha provocado una profunda conmoción en Pérez Zeledón, pues ella era muy conocida y apreciada por su trayectoria como enfermera y por la huella que dejó en cientos de pacientes y compañeros de trabajo.

La mujer falleció la mañana de este domingo en barrio San Andrés, en el centro de Pérez Zeledón, luego de ser atropellada cuando intentaba cruzar la calle.

Deydalia Meza falleció en un accidente de tránsito (Cortesía/cortesía)

Por este caso, las autoridades detuvieron a un conductor de apellido Varela, de 29 años, quien dio positivo en la prueba de alcoholemia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no detalló cuánto dio el resultado de la prueba.

Más allá de la tragedia, la noticia golpeó especialmente a la comunidad hospitalaria del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, donde Deydalia dedicó gran parte de su vida al servicio de los demás.

Durante décadas trabajó como enfermera y se ganó el cariño de colegas, pacientes y familiares por su vocación y su trato humano.

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La noticia de su fallecimiento fue comunicada por el propio centro médico mediante una emotiva esquela en la que resaltaron las cualidades que la convirtieron en una persona inolvidable.

El conductor al parecer estaba tomado y fue detenido. Foto: Comunidad Waze (Cortesía/cortesía)

“Hoy despedimos a una mujer excepcional, cuya vida estuvo marcada por la entrega, la vocación de servicio y un corazón siempre dispuesto a ayudar a los demás”, publicó el hospital.

En el mensaje también destacaron que su sonrisa, nobleza, calidad humana y compromiso con quienes la rodeaban, fueron el reflejo de una vida vivida con amor, generosidad y dedicación.

“Su ausencia deja un profundo vacío en nuestros corazones, pero también nos deja innumerables recuerdos, enseñanzas y momentos que permanecerán para siempre en nuestra memoria”, agregaron.

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Una amiga de Deydalia, quien se identificó como Rita Sequeira, aseguró que la noticia los devastó y que la víctima andaba cerca de su casa cuando ocurrió la desgracia.

“Ella era una mujer excepcional, siempre al servicio de quien la necesitara, hay un dolor muy profundo para todos”, dijo.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida, recuerdos y muestras de cariño hacia quien muchos describieron como una profesional ejemplar.

Uno de los mensajes más sentidos fue compartido por compañeros del servicio de Enfermería del Hospital Escalante Pradilla, quienes recordaron que trabajó junto a ellos durante más de 35 años.

“El servicio de Enfermería del Hospital Escalante Pradilla lamenta profundamente el fallecimiento de Deydalia Meza, nuestra compañera y amiga en el trabajo por más de 35 años. Ella fue una excelente profesional y ser humano”, escribieron.

Sus compañeros también resaltaron la dedicación que mostró durante toda su carrera.

Deydalia Meza fue muchos años enfermera en el hospital de Pérez Zeledón. (CCSS)

“En nuestro hospital siempre será un ejemplo a seguir en su amor y dedicación a los pacientes, su responsabilidad con la profesión. Dey, por dicha lo dijimos en vida, muchas gracias por todo. Estarás siempre en nuestros recuerdos”, expresaron.

Otras personas que la conocieron compartieron mensajes igualmente emotivos.

“Que tu luz y tu amor nos acompañen siempre”, escribió una allegada en redes sociales al conocer la noticia.

La tragedia resulta aún más dolorosa para la familia debido a que apenas hace unas semanas enfrentó otra pérdida devastadora. El pasado 12 de mayo falleció la madre de Deydalia, una adulta mayor de 87 años, por lo que sus seres queridos aún se encontraban atravesando el duelo por esa partida cuando recibieron la noticia del atropello que acabó con la vida de la enfermera.

Quienes la conocieron coinciden en que Deydalia no solo dejó un legado profesional, sino también humano. Su nombre quedó ligado a décadas de atención, cuidado y acompañamiento a pacientes de toda la zona sur.

En las próximas horas el conductor será indagado por el Ministerio Público y se determinará si le dictan medidas cautelares.