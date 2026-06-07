Violento choque en Pérez Zeledón deja ocho heridos; seis están críticos

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, dejó ocho personas heridas, varias de ellas en condición delicada.

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo en San Isidro de El General

La emergencia fue reportada a las 3:06 a. m. como una colisión entre dos vehículos, frente a KFC en San Isidro de El General de Pérez Zeledón.

Accidente deja seis personas graves en Pérez Zeledón (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte preliminar, en el sitio fueron atendidos ocho pacientes. De ellos, seis fueron trasladados en condición crítica y dos en condición urgente al hospital Escalante Pradilla (HEP).

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Para la atención de la emergencia se movilizaron tres unidades básicas de la Cruz Roja.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el choque, así como la identidad de las personas involucradas.