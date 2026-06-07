Sucesos

Sicario llegó hasta una casa y mató a padre e hijo a balazos en Quepos

Las víctimas, de 42 y 23 años, fueron atacadas dentro de una vivienda en La Inmaculada de Quepos. Uno murió en el lugar y el otro falleció poco después de ingresar a un centro médico

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Padre e hijo de apellido Lara de 42 y 23 años, fueron asesinados la noche del sábado en un violento ataque armado ocurrido en La Inmaculada, en Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este domingo que recibió una alerta a las 7 p. m., de este sábado.

Las investigaciones señalan que, en apariencia, un hombre llegó hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas y, desde la puerta de la casa, disparó en múltiples ocasiones hacia el interior de la vivienda.

Allanamientos en Guápiles
Un papá y su hijo fueron asesinados en Quepos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como consecuencia del ataque, ambos hombres resultaron gravemente heridos por proyectiles de arma de fuego. Personal de la Cruz Roja declaró sin vida en el lugar a uno de ellos, mientras que el segundo fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció pocos minutos después de su ingreso.

Agentes de la Oficina Regional del OIJ de Quepos y Parrita identificaron a la víctima que murió en la escena como un hombre de apellido Lara, de 42 años, quien presentaba heridas de bala en el tórax, la cabeza, las costillas y la espalda.

Por su parte, la segunda víctima su hijo de 23 años, quien sufrió una herida por arma de fuego en la cabeza.

LEA MÁS: Balacera deja a un hombre muerto de un disparo en la cabeza en Matina

Durante la inspección de la escena, los investigadores ubicaron varios indicios balísticos de arma calibre 9 milímetros, los cuales fueron recolectados para ser analizados por los laboratorios de Ciencias Forenses.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque e identificar al responsable.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
queposasesinadospapá e hijo asesinadosoijinmaculadaataque a balazos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.