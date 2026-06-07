Sicario llegó hasta una casa y mató a padre e hijo a balazos en Quepos

Padre e hijo de apellido Lara de 42 y 23 años, fueron asesinados la noche del sábado en un violento ataque armado ocurrido en La Inmaculada, en Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este domingo que recibió una alerta a las 7 p. m., de este sábado.

Las investigaciones señalan que, en apariencia, un hombre llegó hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas y, desde la puerta de la casa, disparó en múltiples ocasiones hacia el interior de la vivienda.

Un papá y su hijo fueron asesinados en Quepos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como consecuencia del ataque, ambos hombres resultaron gravemente heridos por proyectiles de arma de fuego. Personal de la Cruz Roja declaró sin vida en el lugar a uno de ellos, mientras que el segundo fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció pocos minutos después de su ingreso.

Agentes de la Oficina Regional del OIJ de Quepos y Parrita identificaron a la víctima que murió en la escena como un hombre de apellido Lara, de 42 años, quien presentaba heridas de bala en el tórax, la cabeza, las costillas y la espalda.

Por su parte, la segunda víctima su hijo de 23 años, quien sufrió una herida por arma de fuego en la cabeza.

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Durante la inspección de la escena, los investigadores ubicaron varios indicios balísticos de arma calibre 9 milímetros, los cuales fueron recolectados para ser analizados por los laboratorios de Ciencias Forenses.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque e identificar al responsable.