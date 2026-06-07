Sucesos

Balacera deja a un hombre muerto de un disparo en la cabeza en Matina

La víctima presentaba una herida de bala en la cabeza y fue declarada fallecida en el lugar

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Por Silvia Coto

Una balacera registrada la noche del sábado en Carrandí de Matina, Limón, dejó como saldo un hombre fallecido.

La emergencia fue reportada a las 9:13 p. m. como una agresión por arma de fuego.

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Un hombre fue asesinado a balazos en Matina (Silvia Coto)

Según la información preliminar, tras los disparos se localizó a un hombre con una herida de bala en la cabeza. Al ser valorado, fue declarado sin signos vitales en el sitio.

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Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias que rodearon el ataque.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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