Sucesos

Bomberos trabajan para rescatar a persona atrapada tras choque en San Ramón

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos atienden una colisión entre dos vehículos en Ángeles de San Ramón.

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Por Silvia Coto

Un aparatoso accidente de tránsito es atendido por el Cuerpo de Bomberos la mañana de este domingo en San Ramón de Alajuela.

El choque ocurrió en la Ruta 1, en los de Ángeles de San Ramón, específicamente 100 metros hacia San Ramón del restaurante La Casona del Perezoso, donde dos vehículos colisionaron por razones que aún se investigan.

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Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Los bomberos atienden el accidente. Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

En el lugar se encuentran dos unidades de Bomberos atendiendo la emergencia y realizando labores para liberar a una persona que quedó atrapada dentro de uno de los automóviles involucrados.

De momento, no se ha informado sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre la gravedad de las lesiones.

Las autoridades continúan trabajando en la escena.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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