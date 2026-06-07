Bomberos trabajan para rescatar a persona atrapada tras choque en San Ramón

Un aparatoso accidente de tránsito es atendido por el Cuerpo de Bomberos la mañana de este domingo en San Ramón de Alajuela.

El choque ocurrió en la Ruta 1, en los de Ángeles de San Ramón, específicamente 100 metros hacia San Ramón del restaurante La Casona del Perezoso, donde dos vehículos colisionaron por razones que aún se investigan.

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Los bomberos atienden el accidente. Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

En el lugar se encuentran dos unidades de Bomberos atendiendo la emergencia y realizando labores para liberar a una persona que quedó atrapada dentro de uno de los automóviles involucrados.

De momento, no se ha informado sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre la gravedad de las lesiones.

Las autoridades continúan trabajando en la escena.