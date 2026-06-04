Desaparición de empresario costarricense llegó a importante medio colombiano que reveló escalofriante dato

La desaparición del empresario costarricense Alejandro Calderón Hernández ya trascendió fronteras y comenzó a generar atención en Colombia, donde el reconocido diario El Tiempo dedicó una amplia publicación al caso y expuso una preocupante realidad que rodea la investigación.

Según el medio colombiano, en Bogotá se reportan en promedio cinco personas desaparecidas por día, una cifra que aumenta la preocupación alrededor del paradero del tico de 42 años, quien no ha sido localizado desde el pasado 29 de mayo.

Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de Bajo los Molinos en San Rafael de Heredia, desapareció el viernes 29 de mayo durante un viaje de compras a Bogotá, Colombia. (Foto: tomada de re/Foto: tomada de redes sociales)

El alarmante dato que reveló El Tiempo

Más allá de la desaparición del costarricense, la publicación incluyó una cifra que encendió las alarmas.

Según datos divulgados por la concejal bogotana María Clara Name, actualmente existen 476 personas reportadas como desaparecidas en Bogotá, lo que equivale a un promedio de cinco desapariciones diarias.

Las localidades con más reportes son Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, aunque las autoridades aclararon que el fenómeno afecta distintas zonas de la capital colombiana.

El caso ya es investigado por autoridades colombianas

Calderón viajó a Colombia por motivos laborales y se hospedaba en un hotel ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

La última vez que fue visto fue la noche del 29 de mayo, cuando salió del hotel aparentemente con dirección a un restaurante.

Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él.

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El Tiempo informó que la Fiscalía General de la Nación confirmó la activación del mecanismo de búsqueda urgente y que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades ticas.

Mientras las investigaciones avanzan, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene activa la alerta de búsqueda del empresario costarricense.