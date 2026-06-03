El emotivo cartel del ahijado de Alejandro Calderón, en vigilia por su desaparición en Colombia

Entre las personas que participaron en la vigilia por Alejandro Calderón Hernández, conocido como Nano, hubo una imagen que tocó el corazón de quienes llegaron a acompañar a la familia.

Un niño se presentó con un cartel en el que expresaba ser el ahijado del costarricense desaparecido en Bogotá, Colombia, y le dedicó un emotivo mensaje lleno de amor y esperanza.

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Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, conocido cariñosamente como Nano, es el costarricense desaparecido en Bogotá, Colombia. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya/Fabiola Montoya)

Un mensaje para su padrino

Acompañado por sus familiares, el pequeño sostuvo el cartel durante la actividad realizada en las afueras de la iglesia católica de Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia.

En él escribió unas palabras dirigidas a su padrino, de quien no se tiene información desde el pasado viernes 29 de mayo.

“Padrino, te estamos esperando y te extrañamos. Queremos que sepas que te amamos y que te seguimos esperando con la misma esperanza de siempre”, decía parte del mensaje.

Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de Bajo los Molinos en San Rafael de Heredia, desapareció el viernes 29 de mayo durante un viaje de compras a Bogotá, Colombia. (Foto: tomada de re/Foto: tomada de redes sociales)

La esperanza sigue viva

La escena conmovió a muchos de los asistentes que llegaron con velas, flores y oraciones para pedir por la pronta aparición de Nano.

El niño y su familia se unieron a las muestras de apoyo que durante los últimos días han surgido en la comunidad herediana, donde vecinos y amigos mantienen la esperanza de recibir noticias positivas.

Días de incertidumbre

Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, desapareció mientras se encontraba en Bogotá.

La última comunicación que tuvo con sus familiares ocurrió el viernes 29 de mayo, cuando les indicó que iba a salir a comer pizza.

Desde entonces, sus allegados no han vuelto a saber de él, situación que mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos que continúan aferrados a la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

Mientras avanzan las gestiones para ubicarlo, el mensaje de su ahijado se convirtió en uno de los momentos más emotivos de una vigilia marcada por la fe, el cariño y el deseo de volver a ver a Nano en casa.