Un barrio entero se une en vigilia para pedir por tico desaparecido en Bogotá

La esperanza de encontrar con vida a Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, conocido cariñosamente como Nano, reunió este martes por la noche a decenas de vecinos en Bajo Los Molinos de San Rafael de Heredia.

Desde las 7:30 p. m., los lugareños participaron en una emotiva vigilia realizada en las afueras de la iglesia católica de la comunidad para pedir por la pronta aparición del costarricense, desaparecido en Bogotá, Colombia.

Una comunidad unida por Nano

Con velas encendidas, flores y mensajes de apoyo, vecinos y amigos se congregaron para acompañar a la familia en medio de la incertidumbre.

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Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, conocido cariñosamente como Nano, es el costarricense desaparecido en Bogotá, Colombia. Foto: Fabiola Montoya (Fabiola Montoya/Fabiola Montoya)

María Eugenia Contreras, una de las vecinas de Nano, manifestó que mantienen la esperanza de recibir pronto noticias positivas.

La actividad estuvo marcada por oraciones y muestras de solidaridad hacia los familiares del herediano.

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“Todo el mundo lo quiere”

Daniel Sánchez, otro vecino de la comunidad, aseguró que conoce a Nano y a su familia desde hace muchos años.

“Espero que todo sea para bien, son gente muy buena en el barrio, todo el mundo lo quiere y ojalá que todo salga bien”, expresó Sánchez mientras participaba en la vigilia.

Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de Bajo los Molinos en San Rafael de Heredia, desapareció el viernes 29 de mayo durante un viaje de compras a Bogotá, Colombia. (Foto: tomada de re/Foto: tomada de redes sociales)

Según comentó, la familia es ampliamente apreciada en la comunidad por ser trabajadora y respetada por sus vecinos.

La última llamada

La última comunicación que Alejandro tuvo con sus allegados ocurrió el viernes 29 de mayo.

Ese día les informó a sus familiares que iba a salir a comer pizza mientras permanecía hospedado en un hotel de la capital colombiana.

Trascendió que él se hospedó en Santa Fe de Bogotá, una zona considerada como problemática y de alta inseguridad.