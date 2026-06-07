Sucesos

Conductor dio positivo en alcoholemia tras atropellar y matar a una adulta mayor

La víctima intentaba cruzar una calle en barrio San Andrés cuando fue impactada por un vehículo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Deydalia Meza Fonseca, de 65 años, falleció la mañana de este domingo luego de ser atropellada por un carro en el barrio San Andrés, en el centro de Pérez Zeledón.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 7:20 a. m., cuando la adulta mayor intentaba cruzar la calle.

Las autoridades investigan si, en determinado momento, el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo y terminó impactando a la mujer, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Deydalia Meza falleció en un accidente
Deydalia Meza falleció en un accidente (Cortes/cortesía)

El conductor involucrado es un hombre de apellido Varela, de 29 años. Según confirmó el OIJ, se le practicó la prueba de alcoholemia y esta resultó positiva.

LEA MÁS: OIJ busca a mujer de 61 años desaparecida en Tilarán

Tras conocerse el resultado, el sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el mortal atropello.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer atropelladafallecidapérez zeledónbarrio san andrésborrachoalcoholemia
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.