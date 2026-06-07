Conductor dio positivo en alcoholemia tras atropellar y matar a una adulta mayor

Deydalia Meza Fonseca, de 65 años, falleció la mañana de este domingo luego de ser atropellada por un carro en el barrio San Andrés, en el centro de Pérez Zeledón.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 7:20 a. m., cuando la adulta mayor intentaba cruzar la calle.

Las autoridades investigan si, en determinado momento, el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo y terminó impactando a la mujer, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Deydalia Meza falleció en un accidente (Cortes/cortesía)

El conductor involucrado es un hombre de apellido Varela, de 29 años. Según confirmó el OIJ, se le practicó la prueba de alcoholemia y esta resultó positiva.

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Tras conocerse el resultado, el sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el mortal atropello.