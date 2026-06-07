Sucesos

OIJ busca a mujer de 61 años desaparecida en Tilarán

Elizabeth de los Ángeles Rivera Gamboa fue vista por última vez el 6 de junio en Tilarán, Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Elizabeth Rivera está desaparecida. Foto: OIJ
Elizabeth Rivera está desaparecida. Foto: OIJ (Cortesía/Cortesía)

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de 61 años que fue reportada como desaparecida.

Se trata de Elizabeth de los Ángeles Rivera Gamboa, quien, según informó la Policía Judicial, fue vista por última vez el pasado 6 de junio de 2026 en Tilarán, en Guanacaste.

LEA MÁS: Hombre estaba sentado en un sillón cuando lo asesinaron dentro de su propia casa

Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que las autoridades mantienen activa la búsqueda y hacen un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a ubicarla.

El OIJ recordó que cualquier dato relacionado con este caso puede ser comunicado de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Elizabeth de los Ángeles Rivera Gamboaoijdesaparecidatilarán
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.