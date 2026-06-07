OIJ busca a mujer de 61 años desaparecida en Tilarán

Elizabeth Rivera está desaparecida. Foto: OIJ (Cortesía/Cortesía)

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de 61 años que fue reportada como desaparecida.

Se trata de Elizabeth de los Ángeles Rivera Gamboa, quien, según informó la Policía Judicial, fue vista por última vez el pasado 6 de junio de 2026 en Tilarán, en Guanacaste.

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Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que las autoridades mantienen activa la búsqueda y hacen un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a ubicarla.

El OIJ recordó que cualquier dato relacionado con este caso puede ser comunicado de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.