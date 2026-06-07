Hombre estaba sentado en un sillón cuando lo asesinaron dentro de su propia casa

Un hombre de apellido Vizcaíno enfrentará un juicio este lunes 8 y martes 9 de junio en el Tribunal Penal de Limón, como sospechoso del delito de homicidio en perjuicio de otro de apellido Campos.

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron la noche del 7 de junio de 2021 en Batán, cuando el imputado, al parecer, llegó hasta la vivienda de la víctima con la intención de acabar con su vida.

La investigación señala que Vizcaíno habría ingresado a la casa y, aprovechando que Campos se encontraba sentado en un sillón de la sala, presuntamente lo sorprendió desde la entrada principal.

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Un hombre enfrentará la justicia por matar a otro.

Según la tesis de la Fiscalía, el sospechoso sacó un arma tipo pistola y le disparó en al menos dos ocasiones en la cabeza.

Las heridas sufridas por la víctima le provocaron la muerte en el sitio.

Durante las dos jornadas de debate, el Tribunal analizará las pruebas aportadas por las partes para determinar la responsabilidad del imputado en este caso.