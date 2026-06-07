Sucesos

Hallan cuerpo de hombre con múltiples heridas de bala en Santa Cruz

La víctima, un hombre adulto, fue localizada sin signos vitales la madrugada de este domingo en Tempate de Santa Cruz

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Por Silvia Coto

El cuerpo de un hombre fue encontrado la madrugada de este domingo en Tempate de Santa Cruz, Guanacaste, tras sufrir múltiples heridas de bala.

La alerta ingresó a las autoridades a las 3:54 a. m. como una agresión con arma de fuego.

Según el reporte preliminar, al llegar al sitio los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre adulto con varias heridas de bala. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar.

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Un hombre fue asesinado a balazos (Silvia Coto)

Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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