Hallan cuerpo de hombre con múltiples heridas de bala en Santa Cruz

El cuerpo de un hombre fue encontrado la madrugada de este domingo en Tempate de Santa Cruz, Guanacaste, tras sufrir múltiples heridas de bala.

La alerta ingresó a las autoridades a las 3:54 a. m. como una agresión con arma de fuego.

Según el reporte preliminar, al llegar al sitio los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre adulto con varias heridas de bala. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar.

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Un hombre fue asesinado a balazos (Silvia Coto)

Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido