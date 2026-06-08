Hanna Gabriels habló sobre la detención de su esposo, Bryan “Tiquito” Vásquez: “Andaba lo del consumo de él”

La boxeadora costarricense Hanna Gabriels se refirió este domingo a la detención de su esposo, Bryan “Tiquito” Vásquez, luego de que el exboxeador fuera aprehendido durante un operativo realizado por la Fuerza Pública en Heredia.

Las declaraciones fueron brindadas a Telenoticias, medio al que la deportista aseguró que todavía no conocía todos los detalles de lo ocurrido.

“No tengo mucha información”

Hanna Gabriels se refirió al caso de Bryan "Tiquito" Vásquez en declaraciones a Telenoticias. (Jeffrey Zamora R)

Consultada sobre la situación, Gabriels explicó que se dirigía a los tribunales y que hasta ese momento contaba con pocos datos sobre el caso.

“Ahorita me encuentro saliendo para los tribunales, sé que andaba lo del consumo de él, que no es lo que está saliendo en los medios. No tengo mucha información”, manifestó al noticiero.

La boxeadora evitó profundizar en el tema debido a que, según indicó, todavía estaba tratando de conocer qué había ocurrido.

La detención de “Tiquito”

Bryan “Tiquito” Vásquez fue detenido durante la madrugada de este domingo en un operativo efectuado por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Heredia sobre la Ruta 32.

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De acuerdo con el informe policial, los oficiales aprehendieron a dos hombres que viajaban en un vehículo en el que ubicaron 72,9 gramos de aparente marihuana y 1.301.000 colones en efectivo.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como dos hombres de apellidos Vásquez y Cascante, quienes quedaron a las órdenes de la autoridad judicial correspondiente.