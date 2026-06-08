Cuatro personas resultaron heridas tras caída de vehículo a guindo

Una aparatosa emergencia movilizó la tarde de este domingo a varias unidades de la Cruz Roja Costarricense en Atenas, luego de que se reportara un grave accidente en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la Benemérita, el incidente ocurrió en el sector de Concepción, Vuelta Macho Chingo, donde fue necesaria la intervención de equipos especializados de rescate.

Vehículo cayó a un guindo

La Cruz Roja movilizó varias unidades para atender la emergencia ocurrida en Atenas. (Fines ilustrativos) (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pasadas las 4 p. m., la Cruz Roja recibió el reporte de un vehículo 4x4 que aparentemente se había precipitado a un guindo de aproximadamente 30 metros de profundidad.

Cuatro personas trasladadas

Tras varias labores en el lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que efectivamente se trataba de cuatro pacientes.

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Los ocupantes fueron valorados por los cruzrojistas y posteriormente trasladados en condición urgente al Hospital de Alajuela.

La Cruz Roja informó cerca de las 5:30 p. m. que la emergencia se encontraba controlada.