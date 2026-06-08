Fiscalía pide fuerte medida contra Bryan “Tiquito” Vázquez

Este domingo fue detenido el exboxeador nacional Bryan “El Tiquito” Vázquez, como sospechoso de un supuesto delito relacionado con drogas, y este mismo lunes trascendió que se pidió prisión preventiva contra el exatleta nacional por dicha situación.

Al exboxeador Bryan "Tiquito" Vázquez la Policía le decomisó poco más de un millón de colones en efectivo. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que solicitó prisión preventiva en contra del sospechoso, a quien se le investiga por los presuntos delitos de transporte de droga y legitimación de capitales. La audiencia se encuentra en desarrollo. El caso corresponde al expediente 26-000527-1094-PE”, aseguró la Fiscalía de Heredia

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Vásquez fue detenido durante la madrugada de este domingo en un operativo efectuado por la Fuerza Pública de Heredia sobre la ruta 32, según logró confirmar este medio de comunicación.

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Heredia realizaron la intervención a la altura del sector del peaje sobre la ruta 32.

Piden prisión preventiva contra el Tiquito Vázquez. (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte oficial, los policías ubicaron dentro del vehículo 72,9 gramos de aparente marihuana y 1.301.000 colones en efectivo.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como dos hombres de apellidos Vásquez y Cascante.

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Según el reporte policial, el hombre de apellido Vásquez era quien conducía el vehículo al momento de la intervención.

“Los sospechosos fueron identificados como dos hombres de apellidos Vásquez, quien conducía el vehículo, y Cascante, quien viajaba como acompañante. Ambos quedaron a la orden de la autoridad judicial correspondiente”, explicaba el informe.