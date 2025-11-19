El defensor del Deportivo Saprissa Pablo Arboine fue sentenciado, por el delito de lesiones culposas, en contra de un hombre de apellidos Quirós Bonilla.

Según la sentencia 174-2025, emitida por el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Siquirres, Arboine se sometió a un proceso especial abreviado, por un accidente que ocurrió el 24 de diciembre del 2020, en ese cantón limonense.

Ese día, Arboine atropelló a Quirós y a causa del incidente, Quirós Bonilla perdió la pierna izquierda. El incidente se dio cuando Pablo era jugador del Santos.

El jugador del Deportivo Saprissa Pablo Arboine fue condenado por atropellar a un hombre en Siquirres. José Cordero. (Jose Cordero)

La sentencia de Pablo Arboine

Pablo fue sentenciado a tres meses de prisión, pero se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, por un plazo de tres años. Es decir, no irá a la cárcel, pero si vuelve a cometer otro delito, antes de ese plazo, sí deberá ir a prisión.

Además, se le retirará la licencia de conducir, por espacio de un año.

Esto dice la sentencia:

“Se declara autor responsable de un delito de lesiones culposas, cometido en perjuicio de... y en tal carácter se le impone la pena de tres meses de prisión. Se otorga beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de 3 años. Se previene al sentenciado que en caso de ser condenado por un nuevo delito doloso cuya pena exceda los seis meses podrá gestionarse la revocatoria del presente beneficio y deberá descontar la pena aquí impuesta en el centro penal que corresponda.

“Por imperativo, de ley se ordena la inhabilitación del señor como conductor de vehículos automotores, en todas sus modalidades, por el término de un año, plazo que empezará a transcurrir a partir de la firmeza de la presente sentencia. Expídase el oficio respectivo al Consejo de Seguridad Vial para lo de su cargo”.