Pablo Arboine irá a juicio por accidente en el que hombre perdió pierna: “Esto ha sido terrible para las dos partes”

Pablo Arboine, defensor del Saprissa irá a juicio por un accidente en el que un hombre perdió la pierna. John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Pablo Arboine, defensor del Deportivo Saprissa, se sentará en el banquillo de los acusados para afrontar un juicio por lesiones culposas.

El jugador fue citado por los tribunales los días 27 y 28 de octubre, según confirmó la Fiscalía Adjunta de Pococí ante una consulta de este medio. El juicio se llevará a cabo en el II Circuito Judicial en Siquirres.

Antes de llegar a juicio, el jugador morado fue convocado a tres audiencias preliminares. La primera se llevó a cabo el 10 de julio del año pasado, la segunda el 19 de setiembre del 2024 y la tercera tuvo lugar en febrero de este año.

Sin embargo, las partes no lograron conciliar y por eso, el caso se elevó a juicio.

El juicio contra Pablo Arboine se llevará a cabo en el II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en Siquirres. Archivo.

¿Qué fue lo que pasó con Pablo Arboine?

Arboine es acusado por atropellar a una persona, de apellidos Quirós Bonilla, en diciembre del 2020, a causa de este incidente, el hombre de 30 años perdió su pierna izquierda.

Los hechos se dieron cuando Pablo era jugador del Santos y tuvo lugar en el cantón de Siquirres, en la provincia de Limón. En ese momento, Pablo tenía 22 años.

Supuestamente, el jugador iba en estado de ebriedad.

Este medio contactó a Quirós, para profundizar sobre la demanda que interpusieron contra el futbolista. Inicialmente dijo que nos iba a remitir con su abogado, pero al cierre de la nota, no se había comunicado con nosotros.

El accidente en el que está involucrado Pablo Arboine se dio cuando era jugador del Santos. Archivo.

Abogado de Pablo Arboine habla del juicio

Rafael Sanabria, abogado defensor del jugador, confirmó que Pablo fue citado por los tribunales para enfrentar el proceso que comenzó en el 2021. Sin embargo, no pudo dar más detalles al respecto.

“Sí hay un juicio, esperamos llegar a algún tipo de arreglo, porque esto ha sido terrible para las dos partes.

“Este es un proceso penal, ya no aplica la demanda civil, porque a él ya le pagó el INS y la Caja por riesgo de trabajo, lo que queda es resolver el daño moral. Ha sido un proceso largo, pero tenemos toda la intención de que resuelva favorablemente”, mencionó el abogado.

También le consultamos al Deportivo Saprissa, solicitando una posición del club para el que juega Arboine sobre este caso y a través de su departamento de prensa nos respondieron:

“Este proceso se trata de un tema de carácter personal del jugador y de un proceso judicial en curso. Por respeto a las partes y a las autoridades competentes, el club no emitirá comentarios al respecto”.

Recordemos que Pablo llegó al cuadro morado en junio del 2022, proveniente del Santos de Guápiles. El año pasado fue cedido a préstamo a Sporting y regresó al equipo tibaseño para el Apertura 2025.

Según el Código Penal, en su artículo 128, una persona que es condenada por el delito de lesiones culposas deberá cumplir la siguiente pena:

“Se impondrá pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo, de un año a tres años a quien por culpa y por medio de un vehículo haya causado lesiones a una persona, encontrándose el autor bajo las conductas establecidas en la categoría A de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”.