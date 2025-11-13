Esto es lo último que se sabe sobre el proceso que Pablo Arboine enfrenta en los tribunales

El defensor Pablo Arboine, jugador del Deportivo Saprissa, se sometió a un proceso especial abreviado, en medio del caso que enfrenta por lesiones culposas.

El Poder Judicial confirmó a este medio que Arboine se sometió a ese procedimiento, en el Tribunal Penal de Siquirres, el 27 de octubre anterior. Pero hasta el próximo 17 de noviembre, una vez quede en firme, se conocerá la sentencia.

“El imputado se sometió a un procedimiento especial abreviado, el cual adquiere firmeza de la sentencia el 17 de noviembre del 2025. Hasta ese momento tendremos acceso a la misma”, informó el departamento de prensa de la Corte mediante correo electrónico.

La Teja contactó al abogado del futbolista, don Rafael Sanabria, para consultarle sobre el proceso del saprissista, pero nos dijo que no puede dar declaraciones sobre el caso, debido a que ambas partes firmaron un contrato de confidencialidad y por eso no se pueden revelar detalles de lo que ha pasado.

¿Qué es? Un procedimiento especial abreviado es un acuerdo entre el Ministerio Público e imputado, por medio de los cuales se impone una pena al último prescindiendo de la realización de un juicio oral y público.

El proceso que enfrenta Pablo Arboine

Arboine es acusado por atropellar a una persona, de apellidos Quirós Bonilla, en diciembre del 2020. A causa de este incidente, el hombre de 30 años perdió la pierna izquierda.

Los hechos se dieron cuando Pablo era jugador del Santos y tuvo lugar en el cantón de Siquirres, en la provincia de Limón. En ese momento, el zaguero tenía 22 años y, supuestamente, el jugador iba en estado de ebriedad.

El proceso se lleva a cabo en los Tribunales de Siquirres, en Limón. Archivo.

El futbolista fue denunciado ante los tribunales en el 2021. El limonense llegó al Saprissa a mediados del 2022 y el año pasado fue cedido a préstamo a Sporting. Regresó al equipo tibaseño para el Apertura 2025.