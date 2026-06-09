Frenan proyecto para que las bebidas alcohólicas patrocinen actividades deportivas

El proyecto de ley que tiene como fin que las empresas que venden bebidas alcohólicas puedan patrocinar actividades deportivas quedó frenado este martes.

16 diputados de los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio presentaron una consulta a la Sala Constitucional para que los magistrados analicen si la iniciativa está en regla o es inconstitucional (para hacer el trámite se requieren, al menos, 10 firmas).

Ahora el trámite legislativo deberá esperar la resolución de los magistrados. (Alonso Tenorio)

Los diputados frenteamplistas que firmaron la consulta fueron José María Villalta, Edgardo Araya, Sigrid Segura, Antonio Trejos, Joselyn Sáenz, María Eugenia Román y Vianey Mora.

Por su parte, de la fracción de Liberación Nacional firmaron los legisladores: Janice Sandí, Eder Hernández, Mangell McLean, Karen Alfaro, Jesús Calderón, Diana Murillo, Norjelens Lobo, Víctor Hidalgo y Karol Matamoros.

LEA MÁS: Diputado José Miguel Villalobos le dio alcohol a su hijo a los 13 años para que “aprendiera a tomar”, IAFA reacciona

Una de las diputadas que firmó la consulta es la liberacionista Janice Sandí, quien es doctora y asegura que la iniciativa representa un riesgo para los niños y jóvenes.

“Exponer las bebidas alcohólicas de esta manera genera un 50% de probabilidad más de iniciar el consumo temprano de alcohol; esas cifras son de la Organización Mundial de la Salud.

“Los niños y los jóvenes correlacionan la presencia de la marca de alcohol y el deporte como si el alcohol fuera beneficioso. El cerebro de los muchachos se encuentra en construcción; el daño que produce este consumo en niños y adolescentes... es severísimo”, explicó.

Los magistrados tendrán un mes para definir si el plan tiene algún vicio en la iniciativa legal.

LEA MÁS: ¿Lo pueden despedir por llegar tarde al trabajo? La respuesta lo dejará con la boca abierta

16 legisladores firmaron la consulta enviada a la Sala Constitucional. (Rafael Pacheco)

Diputados oficialistas quieren hacerle cambios

Este lunes, cuando se aprobó en primer debate el proyecto de ley, se informó que el segundo debate estaba previsto para realizarse este jueves 11 de junio, pero con el trámite de la consulta de constitucionalidad, el proceso queda suspendido.

Los legisladores oficialistas han dicho que planean retrotraer el proyecto de ley con la intención de presentar un texto sustitutivo que se ajuste más a la visión del Partido Pueblo Soberano (PPSO) del patrocinio del licor en el deporte.

“Nuestro objetivo es dotar al deporte nacional de más herramientas y oportunidades de financiamiento, pero también asegurarnos de que exista claridad, transparencia y una adecuada distribución de los recursos. Por eso consideramos importante abrir este espacio para perfeccionar el texto”, manifestó el legislador oficialista Royner Mora.