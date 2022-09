¡Gol con toque caribeño! Javon East la sigue rompiendo con Saprissa

Javon East llegó a los 4 goles en el campeonato. John Durán. (JOHN DURAN)

Javon Romario East la sigue rompiendo y tuvo un debut soñado en clásicos.

El jamaiquino fue el autor del gol de la victoria del Deportivo Saprissa en su visita al Alejandro Morera Soto. Gracias al potente disparo que lanzó desde fuera del área, los morados derrotaron a Alajuelense 0-1.

El caribeño llegó a 4 goles en el campeonato y más allá del gol, tuvo una destacada participación en su primer juego contra los manudos vistiendo la camisa morada.

El primer clásico

Fidel Escobar, uno de los también debutantes en el clásico, confesó que nunca había visto un juego entre Alajuelense y Saprissa.

“Cuando estoy en un equipo me identifico, lo estoy viviendo y fue un buen espectáculo. La Liga es un buen equipo, muy ordenado”, afirmó.

Saprissa se dejó los 3 puntos en el clásico nacional.

El panameño dijo sentirse bien en el Sapri.

“Me he acomodado muy rápido y siempre he jugado con personalidad, confianza en mí y aquí me estoy adaptando muy bien, cuento con el respaldo de los compañeros”, destacó.

Pareja del portero de Saprissa Kevin Chamorro: “Calló a los que hablaban mal”

Del otro lado, el volante manudo Celso Borges reconoció que el juego se complicó luego de la expulsión de Johan Venegas.

“Tratamos de estar bien en el bloque, en la contra, pero ellos hicieron uso del hombre de más”, manifestó.

Sobre el arbitraje, Celso opinó que la labor de Ricardo Montero no tuvo que ver en la derrota de los rojinegros.

“Creo que se siguen unas directrices y (los árbitros) tratan de hacerlo lo mejor posible, como seres humanos lo verán después.

“Era un partido que los dos queríamos jugar y hacerlo bien. Ya una vez que estás expulsado no podemos hacer nada, no he visto que reviertan una decisión y simplemente lo que queremos es jugar, que la gente salga contenta”.