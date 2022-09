Pareja del portero de Saprissa Kevin Chamorro: “Calló a los que hablaban mal”

El portero del Saprissa, Kevin Chamorro está enamorado de su bebé Thiago, de 4 meses de edad. Cortesía.

El portero del Deportivo Saprissa Kevin Chamorro está a las puertas de jugar su primer clásico, este sábado ante Alajuelense.

El guanacasteco se convirtió en el arquero titular del Monstruo ante la lesión de su compañero Aarón Cruz, el 31 de julio anterior, Chamorro ha callado la críticas defendiendo los tres palos morados de gran manera y a la fecha ha recibido solo 3 goles en 7 juegos.

Kevin sería uno de los jugadores que se estrenaría en clásicos junto a otros morados como Fidel Escobar, Luis Paradela, Javon East, Youstin Salas, Pablo Arboine y Álvaro Zamora.

La pareja del portero, Ashley Arguedas, contó lo emocionado que está previo al primer clásico de la temporada.

Mamá del volante del Saprissa Youstin Salas es liguista y lo tiene sentenciado

“Ahora se fue (viernes por la mañana) y estaba ansioso, emocionado, está muy ilusionado por esta oportunidad. Más bien estamos viendo a ver si voy al estadio de Alajuela, casi siempre llevo a Thiago (su bebé) al estadio Saprissa, porque eso lo motiva.

“Un día lo llevamos y salió a la cancha con él y estaba muy emocionado, eso lo motiva bastante.

“Se fue contento, relajado, él sabe lo que tiene que hacer. Creo que todavía no le han dicho, pero es casi un hecho que lo ponen en la titular porque ha estado entrenando con los compañeros que saldrían ante Alajuela”, aseguró Ashley.

Chamorro ha sido determinante en los últimos triunfos de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Cerrando bocas

Desde que Chamorro se convirtió en jugador del Sapri ha estado en el ojo del huracán por las críticas de los aficionados, pero a punta de tapadones ha demostrado que puede ser el portero titular del Sapri.

“Este es un momento importante porque desde que llegó no se le daban las cosas, no le iba tan bien y pese que en el fútbol el trabajo es conjunto, a él no se le daban los resultados.

“Kevin es una persona mentalmente fuerte y al inicio como que se dudaba de él y cuando empezó a jugar en estos últimos partidos calló a los que hablaban mal, a los que dudaban. Él siempre ha sido un buen portero, hizo un gran trabajo en San Carlos y en Carmelita”, destacó su amada.

Ashley confesó que al inicio al arquero le incomodaban los comentarios de los aficionados, pero poco a poco ha aprendido a evitar que le afecten.

“Se enojaba, como todo, porque le daba cólera lo que decían, pero siempre lo vi fuerte, le dije que no hiciera caso, entonces él llegaba y no veía redes y poco a poco iba recuperando la confianza, esperaba que tuviera una nueva oportunidad y gracias a Dios se le dio”, expresó.

Ashley motiva a su amado para que se la juegue bonito dentro de la cancha. Cortesía.

Pese a que su pareja es más tranquila, Ashley no oculta su malestar y confesó que no le gusta cuando le tiran al arquero.

“Es algo que no se puede evitar, me da cólera, no te voy a mentir. Pero más allá de molestarme busco la manera de apoyarlo, porque la gente no ve más allá y no entiende que además del portero, hay una persona. Yo trato de que se mantenga tranquilo y siempre lo apoyo”, dijo.

Portero del Saprissa Kevin Chamorro ya tiene a su reina y ahora espera a su principito (Video)

Arguedas contó que el buen papel que está haciendo el meta lo ilusiona con otro tema.

“El equipo, los compañeros lo han tratado bien, lo han sabido respaldar y cuando no se le ha dado, los mismos jugadores lo acuerpaban y le hacían ver que no era error solamente de él.

“Él siente que si sigue haciendo un buen trabajo puede aspirar a que lo llamen para los juegos amistosos de la Selección Nacional que serán a finales de mes, anhela un campito en la Tricolor”, comentó.

Ritual

Kevin es creyente y no deja nada al azar, su vida la pone en manos de Dios. Antes de cada encuentro tiene una especie de ritual.

“Cuando va para el estadio se concentra y pone canciones cristianas, busca mensajes motivacionales y eso le ayuda en su ánimo.

El pequeño Thiago pasa pendiente de los partidos de papá. Cortesía.

“Además, siempre tratamos de llevar al bebé al estadio porque le encanta vernos ahí. Thiago tiene su camisa de Saprissa y yo también, pero para este juego seguramente no lo llevo y voy con mi mamá (Cindy Soto), ella es liguista, pero nos apoya mucho y también se pone la morada”, expresó.

Apoyo a la distancia

Kevin se crió en Sardinal, en el cantón de Carrillo, en Guanacaste, y pese a la distancia, sus papás y hermanos también le echan porras al meta.

“Su mamá, Cristyn, y su papá, Rafa, vienen cada vez que pueden, así como sus hermanos, Luis y Andrea. Mi familia es de Alajuela, viven cerca del Morera Soto y a veces vemos los partidos en la casa de mi mamá. Mis abuelos y mis tíos pasan pendientes de él, destacó.

Ashley confía en la victoria del Sapri y en el trabajo de su enamorado.

“Él se enfoca en ayudarle al equipo a ganar y recibir la menor cantidad de goles. Yo creo que el partido queda 1-2 ganando Saprissa, por supuesto”, afirmó.