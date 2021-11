Portero del Saprissa Kevin Chamorro ya tiene a su reina y ahora espera a su principito (Video)

Ashley Arguedas y Kevin Chamorro recibirán a Thiago en mayo próximo. Cortesía.

Un zurdazo que le pegó el portero de Saprissa Kevin Chamorro a una bolita cargada de humo azul le terminó de confirmar que vive un sueño.

El arquero, quien debutó con Carmelita, pasó por San Carlos y ahora espera consolidarse en la “S”, se convertirá en padre, por primera vez, cuando junto con su novia, la reina de belleza Ashley Arguedas, reciban al pequeño Thiago.

La pareja lleva casi dos años de jalar y a pesar de que son muy jóvenes (ella 22 y él 21) siempre hablaron de que en algún momento querían tener a un angelito en sus brazos.

Eso se cumplirá, si todo sale como lo esperado, a finales de mayo del próximo año. Incluso Kevin vacila que es capaz y todo se junte y en ese momento también esté alzando un título con Saprissa, ya que por lo general los torneos terminan en esas fechas.

Ashley apenas cumple este miércoles tres meses de embarazo y por ahora le ha ido muy bien con todo, incluso, tuvieron la oportunidad de saber el sexo del bebé gracias a que rápidamente se dejó ver que es un varoncito.

“Estamos muy contentos porque es una bendición que llega a nuestras vidas, es algo que habíamos conversado y quizá llega muy pronto, pero estamos muy felices. Yo soñaba con tener un varón y así va a ser y eso me tiene muy motivado, uno de mis sueños es salir a la cancha con mi hijo en brazos y está cerca de que pase”, dijo el potero morado.

“Fue algo inesperado porque a mí me dijeron el mismo día en que me dieron el título de la universidad. Al principio me lo guardé, pero ahora los estamos disfrutando mucho”, agregó ella.

Kevin Chamorro y Ashley Arguedas son una pareja joven pero muy responsable. Cortesía.

La pareja sabía del embarazo hace unas semanas, pero decidieron hacerlo público hasta el día de la revelación del sexo, que fue el domingo anterior, un día después de que Kevin había hecho un buen partido contra Sporting, entrando de cambio luego de un golpe que sufrió su compañero Aarón Cruz, que por suerte no pasó a más.

Ese ratito fue perfecto para dedicarle la primera atajada a Thiago, ya que Ashley estuvo presente en el estadio por primera vez apoyando a su amor.

El arquero comentó que se dio cuenta de que sería papá estando en Guatemala, para uno de los partidos que Saprissa tuvo para la Liga Concacaf y recordó que a los primeros que les contó fue a sus compas Kendall Waston, Ricardo Blanco y Luis José Hernández.

Ya su novia antes le había dado la noticia a Josimar Pemberton y al encargado de prensa Patricio Altamirano, pues les pidió una manita para darle la sorpresa a Kevin. Al final “Pato”, le pasó un sobre con el resultado del examen debajo de la puerta de la habitación del portero y Ashley se encargó de que lo abriera.

“Desde que supieron (compañeros) me están preguntando que cómo le iba a poner, otros se ponían a adivinar si era chiquito o chiquita, la verdad muy bien, me han apoyado mucho. En redes sociales también los aficionados me han felicitado después de que lo anuncié”, aseguró Kevin.

Más motivado.

A Kevin, quien le ha tocado tener paciencia para jugar por ser Aarón el titular en el marco morado, la noticia de su primogénito le sirve como motivación para trabajar mucho más fuerte.

“Desde que me dijeron me siento más motivado, es una razón más para trabajar y luchar con más ganas. En cada partido que tenga voy a dar lo mejor de mí pensando en él”, señaló, quien ahora en sus vendas para las muñecas escribe mensajes muy bonitos como: “te amo, mi bebé”.

El bebé me motiva a esforzarme más y acomodar mi vida, ya aprendí que hay que ahorrar para darle lo mejor a mi familia” — Kevin Chamorro, portero.

Sobre la escogencia del nombre, la pareja contó que les resultó bastante fácil ponerse de acuerdo, pues a ambos les gustaba Thiago. Con el que sí hubieran tenido problemas es si era chiquita.

El portero Kevin Chamorro ama a su bebito desde el primer momento. Cortesía.

Por Instagram.

Para aquellos que dudan del poder de las redes sociales, les contamos que la pareja se conoció a principios de la pandemia luego de que Kevin reaccionara a algunas historias de Instagram que publicaba Ashley.

La estrategia fue buena porque un día él le envió un “hola” y lo borró, al día siguiente ella le dijo que sí había visto el mensaje y empezaron a conocerse más.

Al principio les costó verse debido a las restricciones sanitarias y vehiculares que había en ese entonces, puesto que Chamorro jugaba en San Carlos y ella vive en Alajuela.

Al tiempo todo se fue flexibilizando y se les hizo más fácil todavía cuando Kevin se fue para el Monstruo.

Una misión que tiene el portero, además de ganarse la titularidad de Saprissa, es la de volcar a Ash y a su familia ya que siempre han sido manudos. De momento pareciera que con la suegra ya lo logró, habrá que ver si lo hace con su pareja.