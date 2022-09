Mamá del volante del Saprissa Youstin Salas es liguista y lo tiene sentenciado

Con su buen fútbol, Youstin Salas se ha ganado a los aficionados del Saprissa. Cortesía.

Este sábado Alajuelense y Saprissa se verán las caras en el estadio Morera Soto a las 6 p.m. y uno de los jugadores que está más entusiasmado es el volante morado Youstin Salas, quien jugará su primer clásico.

Sin embargo, hay una persona en su familia a la que no le agrada mucho la idea de verlo vestido de morado y blanco e inclusive lo sentenció: “Dios guarde me lleve una camisa de Saprissa a la casa”.

Se trata de doña Yessenia Gómez, la mamá del jugador limonense, quien confesó que es aficionada del archirrival y le pide a su retoño que no le llegue a la casa, ubicada en Cariari de Pococí, con la chema del Sapri.

“En mi familia somos liguistas, pero igual dejamos el color de lado para apoyarlo, yo soy del criterio de que no me interesa si va ganando o perdiendo, lo que me gusta es que él y Raymond (hermano que juega en Grecia) den el 100 por ciento, que den todo sea contra quien sea.

“Youstin es majadero, me pasa diciendo que me va a regalar una camisa de Saprissa y yo le digo ‘ni me la traiga porque no me la voy a poner’ y en realidad no me pongo ninguna camisa, soy neutral”, comentó la señora.

A doña Yessenia no le hace mucha gracia ver a su hijo vestido con los colores del Monstruo. Cortesía.

La mamá del jugador está orgullosa de su muchacho y dijo que si el sábado le anota a la Liga se alegrará por él, porque es un triunfo personal.

“El único en la familia que está contento con que Youstin juegue en Saprissa es mi papá, don José Gómez. El abuelo está como loco y dice que lo ve jugando muy bien.

“Yo he ido a verlo al estadio de Grecia, precisamente fui al partido contra Saprissa (del 24 de julio pasado), pero aún no se me ha dado la oportunidad de ir al estadio Saprissa. Si tengo que ir lo hago, porque yo siempre apoyo a mis hijos”, expresó la manuda.

26 años tiene Youstin.

La quiere volcar

El jugador es consciente del equipo que le gusta a su mamita; sin embargo, ella deja el león que lleva dentro de lado para alentarlo.

“Yo la paso vacilando, ella es liguista, pero siempre me apoya en el equipo en el que esté, es mi mamá y en donde quiera que esté siempre está ahí y eso es lo lindo del fútbol”, manifestó Salas el viernes anterior, durante la firma de autógrafos que organizó el Saprissa en Lincoln Plaza.

Su abuelo, don José, nos contó que hizo varios cursos de entrenador y recordó algunos de los consejos que le daba a Youstin cuando era un niño.

“Siempre le decía a los güilas que aprendieran a patear y sinceramente lo veo muy bien en Saprissa, siento que le ha caído bien el nuevo equipo”, expresó el orgulloso abuelo.

Youstin participó el viernes anterior en la firma de autógrafos de Saprissa. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El cumiche

Doña Yessenia contó que Youstin es el hermano menor, en una familia de tres varones.

Su hermano mayor, Raydel, vive en Caribe, en Cariari y trabaja en una pollera. El del medio, Raymond, es jugador del Municipal Grecia.

La señora nos contó cómo inició el jugador saprissista en el mundo del fútbol.

“Desde que era pequeño a Youstin le encantaba jugar bola y comenzó con el papá (Delfín Salas) en una escuelita de fútbol que él tenía en Caribe, que se llama ‘Campo de aterrizaje’, luego pasó a Cariari, equipo que está en la Liga de Ascenso y ahí estaba con Raymond y se fueron formando hasta llegar al Santos”, contó.

En la familia el tema del fútbol es uno de los más importantes y la alegría es inmensa de ver lo que Youstin ha logrado.

“La familia está contenta, feliz, porque él está logrando las cosas que siempre quiso, todos lo apoyamos. Tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí siempre lo apoyamos, de hecho por ahí mi familia se dio cuenta de que iba para Saprissa.

“Siempre estamos pendientes sobre cuando juega él o Raymond y nos organizamos para ver los partidos que podamos en familia”, explicó.

El mediocampista ya ha sumado minutos en la Selección Nacional y la familia cruza los dedos para que sea tomado en cuenta para la Copa del Mundo de Catar.

“Verlo en la Sele es algo inexplicable. Uno le ruega a Dios que sea convocado para ir al Mundial, sé que él está trabajando duro para lograrlo y yo siempre le digo que deje todo en manos de Dios”, afirmó.

Desde que era un chiquillo, Youstin ya hacía magia con la pelota. Cortesía.

Amoroso

La feliz mamá añadió que Youstin es el más terrible de los 3. Siempre la llama ma, mami y cuando la quiere molestar le dice Yessenia María.

Salas está casado con Dilania Espinoza y tiene una hija, llamada Mila y pronto será papá de otra niña.

“Mis nietas son mi mayor tesoro, cada vez que puedo las visito y por dicha a mi nuera le va bien en el embarazo”, dijo.

-Pero ¿cómo es Youstin como hijo?

“Es muy amoroso, siempre pasa pendiente de mí y es de decirme te amo a cada rato, es un amor”, manifestó.

En su tierra natal, sus vecinos están orgullosos del muchacho y cada vez que llega a Pococí no falta quién lo salude.

“Todo el mundo lo conoce y él mantiene su origen, es un muchacho humilde y acá la gente lo quiere mucho”, detalló.