Marvin Angulo tiene un anhelo para cerrar el 2022

El volante del Saprissa, Marvin Angulo, tiene un deseo para este torneo de Apertura que recién inició.

Angulo entró de cambio en los juegos ante Pérez Zeledón y Grecia, pero su anhelo es volver a la titularidad, pues quiere ayudarle al Saprissa y además, quiereS ser llamado a la Selección Nacional que irá al Mundial de Catar 2022.

[ Marvin Angulo hace olvidar la “marianodependencia” morada ]

“En la pretemporada trabajé la parte física, haciendo énfasis en el tema de fuerza; trabajé por aparte, porque quiero estar de la mejor manera y estar a disposición del club y de mis compañeros”.

“Estoy en una edad avanzada (35 años), en donde hay que cuidar todos los detalles: la alimentación, el descanso y este torneo lo que quiero es poder jugar, sumar minutos, quiero llegar a los 100 goles y por qué no, pelear por un cupo en el Mundial. La lista está abierta y los jugadores van por rendimiento, no por edad y quiero ser campeón con Saprissa”, dijo el jugador.

Angulo confesó que no ha conversado con el técnico Luis Fernando Suárez sobre el tema, pero se quiere ganar un espacio jugando bien dentro de la grama.

“Lo que debo hacer es demostrar en la cancha y más allá de eso, estar listo, hacer un buen trabajo con Saprissa, que eso es lo que me puede ayudar a ser convocado y es una linda oportunidad de aspirar a un Mundial, la oportunidad está ahí”, aseguró.

Pulseador. Angulo tiene su marca de ropa, llamada Ame, en donde vende abrigos, gorras y trajes para ciclistas. “Me ha ido bastante bien, la gente se interesa, pregunta por los productos y les gusta mucho cuando voy a entregar los productos”.

“La gente no espera que yo sea el que entregue la mercadería, entonces aprovechan para tomarse una foto y me gusta, porque la gente es feliz y eso también me produce felicidad”, contó.