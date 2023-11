Golazo de Fidel Escobar contra Alajuelense fue con emotiva dedicatoria al cielo

Fidel Escobar confió en Dios y lo disfrutó a lo grande su primer gol con Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Fidel Escobar entendió todo sobre las noches mágicas en la Cueva, con su golazo ante Alajuelense en el clásico se estrenó en la lista de anotadores con el Deportivo Saprissa y estaba tan emocionado que no cabía de la emoción.

El pana, luego del partido ante los manudos, comentó lo contento que estaba tras marcar esa joya de gol que nunca olvidará.

“La verdad muy feliz de marcar el primer gol con esta institución, no me lo esperaba así, pero bueno, toca disfrutar de este momento tan especial que Dios me dio.

“Ese gol viene con base de todo el esfuerzo que hicimos todos los compañeros, vi la ocasión que me dio Mariano Torres, me la pensé y marqué el gol, no me lo creo y tengo que verlo en repetición o en los videos que me manden para ver cómo fue”, comentó el defensor.

Confesó que dejó como locos a sus compañeros por la manera en que se bailó a los manudos.

“Todos se quedaron impresionados, porque me decían que cuándo iba a marcar mi primer gol con esta institución, respondía que los tiempos de Dios son perfectos y se dio en el clásico. En el momento que celebramos en la esquina, ni me lo creía, estaba con los ojos cerrados y luego de abrirlos todos estaban ahí diciéndome, ‘mae, su primer gol’.

“Fue la primera vez que la pegué de esa forma, lo mío es pegarle duro al arco y este momento nunca lo voy a olvidar, será muy especial”, relató con una sonrisa de oreja a oreja.

Agregó que por el momento ha sido su mejor gol en su carrera y dijo a quiénes se lo dedicó.

“En ese momento pensé en mi madre (QEPD) que siempre me da la fuerza, siempre le pido a ella y se lo dediqué, también a mi esposa que estaba en las gradas, son piezas fundamentales para mi vida”.

Cerró con palabras de agradecimiento a su técnico Vladimir Quesada, por confiar en su trabajo en ponerlo como volante de contención, mejor conocido por volante 5.

“Son momentos de cuando el técnico viene y me dice que lo apoye en esa posición, uno lo tiene que hacer de la mejor manera. En Panamá empecé jugando de cinco, dependiendo de las circunstancias del partido, en Saprissa lo estoy aprovechando de la mejor manera y con mucha responsabilidad, porque esa posición es de correr mucho y debo agradecerle al profesor por todo lo que ha hecho en mí”.

Un golazo que jamás olvidará el pana y sin duda será de las historias mágicas que le contará a sus nietos en el futuro.

Jugada de ensueño

Si se perdió el gol o lo quiere revivir de una manera diferente, les compartimos la secuencia de fotos tomada por nuestro fotógrafo Rafael Pacheco.

04/11/2023 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en una nueva versión del Clásico Nacional en partido de la jornada 18, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

